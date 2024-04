Rescatan 100 ballenas varadas en una playa de Australia. Otras 29 murieron

Las autoridades en Australia lograron regresar al mar a la mayoría. De las ballenas muertas se tomarán muestras. /Departamento de Biodiversidad, Conservación y Atracciones Foto: Departamento de Biodiversidad, Conservación y Atracciones

El Servicio de Parques y Vida Silvestre de Australia Occidental está informando el estado de un varamiento masivo de ballenas a lo largo de las costas de Australia Occidental desde el pasado jueves. Según Pia Courtis, oficial regional de vida silvestre, se produjo un varamiento masivo de entre 100 y 160 calderones o ballenas piloto (Globicephala) en Toby’s Inlet, cerca de Dunsborough, una ciudad costera.

Un equipo de personal que incluye oficiales de vida silvestre, científicos marinos y veterinarios llegaron al lugar. “Gracias a todos los miembros de la comunidad que han mostrado su preocupación y han estado trabajando con nuestro personal en la playa y en el agua”, dijeron las autoridades. Lamentablemente, hasta este lunes ya habían muerto 29 ballenas y 100 habían logrado regresar al mar.

Puede ver: Rescataron a guardaparque que estaba desaparecido en el Parque Farallones de Cali

En su regreso al océano, las autoridades han usado helicópteros para monitorear que no regresen a la costa. “Hasta ahora, todo bien; no han regresado a la costa, pero seguiremos monitoreándolos”, dijo Courtis en un video publicado en las redes sociales de las autoridades. No se sabe qué ha causado el varamiento, que incluyó en su mayoría hembras adultas y algunas crías.

Los calderones, también conocidos como ballenas piloto, son cetáceos de la familia Delphinidae que se encuentran en diferentes partes del mundo. Son mamíferos marinos de tamaño mediano a grande, con cuerpos robustos y cabezas prominentes. Estas ballenas piloto son conocidas por sus comportamientos sociales complejos, viviendo en grupos grandes que pueden superar los cientos de individuos.

Son animales muy inteligentes y comunicativos, utilizando sonidos y vocalizaciones complejas para la ecolocalización y la comunicación entre ellos. Se alimentan principalmente de calamares y peces, y son conocidos por su capacidad de cazar en grupo de manera coordinada.

Puede ver: Se avecina La Niña: a prepararnos para las lluvias, el desabastecimiento y los desastres

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜