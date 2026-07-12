Retiro del mar en Coveñas es un fenómeno natural y no genera alertas, aclaran autoridades

Fotos de apoyo acerca de la situación de marea baja en las playas de Coveñas. /Dimar Foto: Dimar

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Durante las últimas horas, en redes sociales comenzaron a circular videos que muestran un aparente retiro del mar en las playas de Coveñas, en el departamento de Sucre. Ante las imágenes y algunos comentarios equivocados que han surgido, la Dirección General Marítima (Dimar), a través de la Capitanía de Puerto de Coveñas, explicó que se trata de un fenómeno natural asociado al ciclo de las mareas y aseguró que no representa ningún riesgo ni existe una alerta relacionada con este comportamiento actualmente.

Según la autoridad marítima, como consecuencia de este fenómeno “durante determinados periodos quedan expuestas amplias zonas de playa”, una situación que “hace parte de la dinámica natural del litoral y que, por sí sola, no representa una condición extraordinaria”.

La Dimar señaló que durante los días 11 y 12 de julio la marea alcanza su nivel más bajo entre la 1:00 p.m. y las 2:00 p.m., registrando aproximadamente 6 centímetros por debajo del nivel de referencia de las mareas. De acuerdo con el comunicado, este comportamiento “es propio de la dinámica mareal de la época y no representa ningún riesgo ni una condición adversa para el Golfo de Morrosquillo”. La Autoridad Marítima indicó además que mantiene “un monitoreo permanente de las condiciones marítimas” y aseguró que, con base en la información disponible, “las condiciones oceanoatmosféricas se mantienen dentro de los parámetros normales y no existe ninguna alerta asociada a este comportamiento”.

Finalmente, la Dimar invitó a la comunidad y a los visitantes a “mantener la calma, evitar la difusión de información no verificada y consultar únicamente los reportes oficiales emitidos por la Autoridad Marítima Colombiana, a través de la Capitanía de Puerto de Coveñas”.

La entidad agregó que continuará realizando “el seguimiento técnico de las condiciones oceanográficas en la jurisdicción” e informará oportunamente cualquier cambio que pueda representar un riesgo para la población.

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