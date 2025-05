Ronan, la leona marina que desafía lo que creíamos sobre el ritmo en animales

Imagen de referencia. Los leones marinos son mamíferos marinos de cuerpo robusto y orejas externas visibles, pertenecientes a la familia de los otáridos. EFE/EPA Foto: EFE - ALLISON DINNER

Un león marino podría tener mucho mejor ritmo que los seres humanos. Así lo mostró un nuevo estudio publicado en la revista Scientific Reports el 1 de mayo, en el que investigadores de Estados Unidos hablaron de Ronan, una leona marina que vive en el Laboratorio Marino Long de la Universidad de California.

En el artículo, los autores explicaron que Ronan fue entrenada en 2013 para seguir el ritmo y, más de 10 años después, tras análisis recientes, se dieron cuenta de que sus habilidades mejoraron con el tiempo, y que su capacidad para moverse al compás de la música incluso mejoró.

Para el reciente artículo, los investigadores decidieron entrenar a Ronan durante unos meses con el propósito de mejorar su precisión para seguir los ritmos que aprendió en 2013. Luego, compararon su capacidad actual con la que tuvo hace más de una década para seguir el compás de la música.

Una segunda parte del estudio incluyó evaluar la capacidad de la leona marina para mover la cabeza a 112, 120 y 128 pulsasiones por minuto. Sus resultados fueron comparados con la capacidad de 10 seres humanos entre los 18 y 23 años. En diálogo con el New York Times, uno de los autores del artículo, el doctor Peter F. Cook, neurocientífico cognitivo especializado en mamíferos marinos del New College of Florida, fue tajante al compartir los resultados: “No había ningún ser humano mejor que Ronan en todos los aspectos de precisión y consistencia. Ella era mejor que la mayoría en todos los aspectos, así que realmente llegó a la cima”, afirmó.

En 2013, cuando por primera vez se compartieron las habilidades de Ronan, se desencadenó todo un debate científico sobre si realmente podían compararse sus habilidades o no con las de los seres humanos. Algunos expertos no estuvieron de acuerdo en ese entonces, al igual que ahora tras la publicación en Scientific Reports. Varios de ellos, también consultados por el New York Times, dijeron que la capacidad de moverse al ritmo de la música de manera espontánea es exclusivo de algunas especies que evolucionaron para ello, ya que pueden aprender vocalizaciones complejas.

Por ahora, Cook y su equipo continuarán realizando investigaciones con Ronan para ver si su capacidad se limita únicamente a los ritmos que ya había aprendido en 2013, o si puede seguir el compás de melodías que no conozca.

