Santurbán, vuelve y juega: ¿Qué pasará con su delimitación ahora que hay nuevo Gobierno?

La delimitación del páramo de Santurbán debía quedar lista en 2018, por orden de la Corte Constitucional. Foto: Ministerio de Ambiente

En las últimas semanas, el páramo de Santurbán ha sido protagonista de varias discusiones: las denuncias por minería ilegal dentro del ecosistema (hechas por el diario Vanguardia) o las declaraciones del ministro de Ambiente designado, Fabio Arjona Hincapié, sobre la posibilidad de que la minera canadiense Aris Mining tenga presencia en el páramo, son dos de las más reciente. Sin embargo, hay un tema de fondo que sigue generando opiniones divididas: la definición de cuáles serán las áreas de este ecosistema donde se...