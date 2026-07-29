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Santurbán, vuelve y juega: ¿Qué pasará con su delimitación ahora que hay nuevo Gobierno?

Este miércoles cierra el espacio para comentarios de un proyecto de resolución del Ministerio de Ambiente que busca dejar delimitada una parte del páramo de Santurbán, mientras se termina el proceso que ya lleva ocho años de retraso. ¿Qué le espera a uno de los procesos qué más tensiones ha generado en los últimos años?

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Daniela Bueno
Daniela Bueno
29 de julio de 2026 - 02:06 p. m.
La delimitación del páramo de Santurbán debía quedar lista en 2018, por orden de la Corte Constitucional.
La delimitación del páramo de Santurbán debía quedar lista en 2018, por orden de la Corte Constitucional.
Foto: Ministerio de Ambiente

En las últimas semanas, el páramo de Santurbán ha sido protagonista de varias discusiones: las denuncias por minería ilegal dentro del ecosistema (hechas por el diario Vanguardia) o las declaraciones del ministro de Ambiente designado, Fabio Arjona Hincapié, sobre la posibilidad de que la minera canadiense Aris Mining tenga presencia en el páramo, son dos de las más reciente. Sin embargo, hay un tema de fondo que sigue generando opiniones divididas: la definición de cuáles serán las áreas de este ecosistema donde se...

Daniela Bueno

Por Daniela Bueno

dbueno@elespectador.com
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