Se han inaugurado 28 de las 5.000 comunidades energéticas que se esperan para 2026

Una de las instalaciones solares ubicada en Canutal, Sucre. Foto: Gobernación de Sucre

El pasado 5 de julio, el Ministerio de Minas y Energía inauguró dos nuevas comunidades energéticas en Ovejas, Sucre, que contaron con inversiones de Ecopetrol y el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge).

Una de estas se inauguró en el corregimiento de Canutal y consta de cuatro instalaciones con paneles solares ubicadas en el colegio, el puesto de salud, el salón comunal y el acueducto. Según informó el Minminas, este sistema cuenta con una capacidad de producción de 47 kilovatios (KW), los cuales benefician a 700 personas en ese corregimiento. La inversión para su construcción, que costo cerca de $730 millones, vino de Hocol, una empresa que hace parte del Grupo Ecopetrol.

La segunda se inauguró en la vereda El Palmar y se trata de una instalación de biogás en el colegio, en donde se remplazó la estufa de leña. “El objetivo es que la comunidad aproveche los residuos orgánicos de la cocción de alimentos y las aguas residuales de los baños para la producción de gas que necesitan para cocinar”. La cocina cuenta con una capacidad de biogás de 0,34 metros cúbicos y costó $58 millones, invertidos por Fenoge. Se espera que 262 personas se beneficien de esta cocina.

Con estas, el Ministerio de Minas y Energía reporta 28 comunidades energéticas en el país. Esta se ha convertido en una estrategia clave para la apuesta de transición energética del actual Gobierno, pero la cifra de 28 parece lejana para las 5.000 que, según dijo a El Espectador, el ministro Andrés Camacho espera entregar a finales del período presidencial, en agosto de 2026.

Las comunidades energéticas fueron reglamentas en diciembre de 2023 y consisten en la instalación de fuentes no convencionales de energías renovables, como la solar o la eólica, para que grupos de personas puedan autoabastecerse de energía y vender en caso de que generen más de la necesaria.

En noviembre de 2023 se abrió un registro para que las personas que quisieran conformarlas se inscribieran con algunos datos del lugar en donde se instalaría la solución, las personas que harían parte de esta y el nivel de organización con el que cuenta la comunidad.

Allí se inscribieron más de 18.000 solicitudes para conformar comunidades energéticas, una cifra que, como han dicho fuentes del Ministerio a este diario, desbordó sus expectativas. A pesar del éxito en el registro, ese formulario presentó varios inconvenientes: algunas personas no llenaron una segunda parte del formulario, por lo que la solicitud quedó incompleta, y otras no dieron autorización para el tratamiento de sus datos personales, por lo que el Ministerio no puede disponer de sus números de celular o direcciones de correo electrónico para contactarlos.

Como contamos en esta entrevista, el Gobierno decidió pasar de una meta de 20.000 usuarios beneficiados (que se estableció en el Plan Nacional de Desarrollo), a una de 5.000 comunidades energéticas funcionando para 2026. Las 28 que se han inaugurado han sido de iniciativa pública, en lugares que no están conectados al sistema eléctrico nacional o que tienen problemas para recibir la energía.

Sin embargo, la clave para que esta estrategia despegue estaría en la inversión privada, para que empiecen a desarrollarse comunidades energéticas, por ejemplo, en barrios de grandes ciudades. Para que eso ocurra, los privados necesitan tener reglas claras sobre cómo van a funcionar estas comunidades y cómo se puede hacer rentable la inversión, como contamos en este artículo.

De la resolución que regularía esto ya se conoce un borrador y estará en comentarios hasta la próxima semana. Después, se publicaría su versión definitiva, a la espera de saber si tendrá un incentivo para que los privados empiecen a conformar comunidades energéticas.

