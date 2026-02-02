Seguirán las lluvias en Bogotá y varias partes de Colombia, dice el pronóstico del Ideam

En la capital del país se esperan nuevamente lluvias de variada intensidad. Las más fuertes se presentarán en horas de la tarde. Foto: Secretaría de

Durante la madrugada de este lunes, 2 de febrero, se presentó una ligeral disminución en las lluvias en varias zonas de Colombia. A pesar de esto, continúan las lluvias intensas en gran parte del país y hoy se espera un panorama similar.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del tiempo para este lunes. “Se esperan condiciones nubosas para las regiones Caribe, Andina, Pacífica, zonas del sur y norte de la Amazonia y oriente de la Orinoquia”, dice la entidad.

Las zonas que concentrarán las lluvias más intensas durante el día serán “los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolivar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Quindío, Risaralda, Caldas, Tolima, Choco, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Huila, Putumayo, Caquetá y Amazonas”.

En otros sectores, como Vaupés, Guaviare, Meta, Guainía y sur del Vichada, se presentarán lluvias pero de menor intensidad, según el Ideam. También se esperan lluvias en el archipiélago de San Andrés y Providencia, con enfasis en el occidente de su área marítima.

Pronóstico del tiempo para Bogotá

Tras las lluvias de ayer, en Bogotá hubo una disminución de precipitaciones, con una madrugada de cielo nublado y lluvias ligeras concentradas en el occidente. Para hoy, se espera que estas condiciones se mantengan en varias localidades.

“Durante la mañana, se espera cielo parcialmente nublado y lluvias ligeras en las localidades de San Cristóbal, Usme y Santa Fe. En horas de la tarde, se espera cielo mayormente nublado, es probable la ocurrencia de lluvias de variada intensidad en amplios sectores de la ciudad, las más intensas en sectores de las localidades de Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo, Puente Aranda, Los Mártires, La Candelaria, Ciudad Bolívar y Usme”, explicó la entidad.

Con estas condiciones, se espera que la temperatura máxima sea de 19 °C y que, hacia la noche, persistan lluvias ligeras en localidades como Usaquén, Suba, Engativá, Kennedy, Bosa, Santa Fe, Usme y Ciudad Bolívar.

Pronóstico del tiempo para las principales ciudades

En Medellín, como en los últimos días, se esperan lluvias de diferentes intensidades, luego de una mañana con cielo parcialmente nublado. “Para la tarde y noche, se prevén lluvias de mayor intensidad con cielo nublado. Puede haber actividad eléctrica dispersa en varias zonas de la ciudad”, asegura el Ideam. La temperatura máxima en la ciudad será de 27 °C.

Mientras tanto, en Cali se espera un cielo nublado a lo largo de todo el día y lluvias intermitentes, con diferentes intensidades, en varios puntos de la ciudad. La temperatura máxima esperada será de 26 °C.

Hacia la costa Caribe, Cartagena tendrá un día nublado con precipitaciones intermitentes, de acuerdo con el Ideam. La temperatura podría alcanzar los 30 °C. Las condiciones serán similares para Barranquilla.

En Bucaramanga será un día con cielo nublado, pero con condiciones variadas. En la mañana se espera que predomine el tiempo seco, mientras que en la tarde y la noche podrían presentarse lluvias. La temperatura máxima será de 29 °C.

Finalmente, en Tunja habrá nubosidad a lo largo del día y lluvias ligeras concentradas en la tarde y noche de la jornada. La temperatura máxima allí alcanzaría los 18 °C.

