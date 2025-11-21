Seguirán las lluvias: este es el pronóstico del tiempo del Ideam para este fin de semana

En Bogotá se han presentado afectaciones a la movilidad por las lluvias de los últimos días. Foto: Movilidad

Luego de varios días de lluvias en Colombia, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer su pronóstico del tiempo para el fin de semana. De acuerdo con la entidad, se esperan precipitaciones en amplios sectores del país, incluido Bogotá.

Para el sábado, 22 de noviembre, según la entidad, “en el territorio nacional, se espera abundante nubosidad con posibles lluvias entre moderadas y fuertes en sectores del centro y sur de Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío, Huila, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, sur de Casanare, Meta, occidente de Vichada, Caquetá, Putumayo, Guaviare, Guainía, Vaupés y Amazonas”.

Las precipitaciones serán de menor intensidad en sectores como el sur de La Guajira y hacia el occidente de Arauca. Mientras tanto, no se descarta que en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina haya lluvias intermitentes, a pesar de que en los últimos días han disminuido las precipitaciones allí.

Mientras tanto, para el domingo, 23 de noviembre, se espera que disminuyan las lluvias en el suroccidente del país, pero que aumenten significativamente en el norte.

“Las zonas con mayores precipitaciones serían el sur de La Guajira, Cesar, Magdalena, centro y sur de Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Arauca, Casanare, Vichada, Caquetá, Guaviare y Vaupés”, explicó el Ideam

En los sectores en los que bajaría la intensidad de las lluvias para el último día de la semana serían Huila, Putumayo y Amazonas. Finalmente, para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera que, como en los últimos días, sigan disminuyendo las lluvias.

La entidad también señaló que “para Bogotá, se mantienen las condiciones de cielo mayormente nublado. Se espera un aumento gradual de las precipitaciones, con los episodios más fuertes entre el domingo y el lunes. La temperatura mínima oscilará entre los 11°C y 18°C”.

