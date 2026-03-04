Si está en estas regiones, prepárese para un miércoles de lluvias y tormentas eléctricas

Imagen de una tormenta en Santa Marta. Foto: EFE - Crédito: Oscar van der Velde

Este miércoles, 4 de marzo, será un día de lluvias para varias regiones del país. Así lo señala, al menos, el último boletín del Ideam en el que indica cuál es el pronóstico del tiempo.

De hecho, hay 222 municipios que se encuentran en algún nivel de alerta por deslizamientos. Los que están en alerta roja son 79. De ellos, 22 están en el departamento de Meta, 16 en Casanare y 15 en Boyacá.

Las condiciones meteorológicas también han obligado a la entidad a emitir cuatro alertas naranjas por viento y oleaje en la cuenca del Caribe colombiano y tres alertas naranjas sobre la cuenca del Pacífico colombiano.

¿Cómo será el tiempo en Bogotá?

En la capital colombiana se espera tiempo seco a lo largo de este lunes, aunque el cielo estará nublado.

Sin embargo, en horas de la tarde puede llover de manera ligera en varios sectores del occidente y del sur. Algo similar puede ocurrir en la noche. La temperatura máxima será de 21 °C.

¿En cuáles regiones lloverá?

Según el reporte del Ideam, “se estima abundante nubosidad con probables lluvias de variada intensidad en sectores puntuales de las regiones Pacífica, Andina, sur de la Caribe y al oriente y occidente de la Amazonia”.

La regiones donde más lloverá son el área marítima del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; el litoral Caribe sur y Pacífico colombiano; el sur de Bolívar y Córdoba; el centro y oriente de Chocó; el Valle del Cauca, y el centro y occidente de Cauca y Nariño.

También lloverá de manera abundante en el nororiente y occidente de Norte de Santander, en el oriente y el sur de Santander, en Antioquia, Caldas, Risaralda, en el norte de Quindío, en el norte y oriente de Tolima, en el centro y sur de Huila, en el norte y occidente de Boyacá y Cundinamarca, en el oriente y occidente de Caquetá y en Amazonas.

En esos sitios, además, puede haber tormentas eléctricas.

Por otra parte, habrá lluvias de menor intensidad en La Guajira, en el norte y sur de Cesar, en Magdalena y Sucre, en el occidente de Atlántico, en Arauca y Meta, en el sur y oriente de Guaviare, en Guainía y Vaupés y al oriente y occidente de Putumayo.

Los otros sitios donde pueden presentarse lluvias este miércoles son las “estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, los valles interandinos de los ríos Atrato, Cauca y Magdalena, el golfo de Urabá, las regiones de La Mojana y El Catatumbo, el piedemonte Amazónico y el área marítima del Caribe y Pacífico colombiano”.

Pronóstico el tiempo para las ciudades capitales

Barranquilla: según el Ideam, se “prevé una jornada con cielo ligeramente nublado, con predominio de tiempo seco”. La temperatura máxima será de 33 °C.

Cartagena: en la capital de Bolívar el cielo estará ligeramente nublado, con predominio de condiciones secas. Puede llover en la tarde y en la noche. La temperatura máxima será de 32 °C.

Medellín: en la capital antioqueña habrá lluvias entre moderadas y fuertes. Puede haber tormentas eléctricas. La temperatura máxima será de 28 °C.

Tunja: en la mañana habrá tiempo seco, pero en la tarde y noche se prevé cielo mayormente nublado con probables lluvias de moderada intensidad. La temperatura máxima será de 20 °C.

Bucaramanga: en la capital de Santander habrá nubosidad con lluvias moderadas y fuertes. Puede haber tormentas eléctricas. La temperatura máxima será de 27 °C.

Cali: en la capital de Valle del Cauca, por otra parte, el cielo estará parcialmente nublado y se esperan lluvias a lo largo del día. También tormentas eléctricas. La temperatura máxima será de 29 °C.

