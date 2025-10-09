Siguen las lluvias en Colombia: este es el pronóstico del Ideam para este jueves

Para varias localidades de Bogotá se esperan lluvias. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

Durante la semana se han presentado lluvias en horas de la madrugada en varios puntos del país, y las primeras horas del jueves no fueron la excepción. Las condiciones lluviosas se extenderán en algunas regiones durante toda la jornada.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) publicó el pronóstico del tiempo del 9 de octubre. “Para el día de hoy se prevé abundante nubosidad y lluvias en el territorio nacional, especialmente sobre el Pacífico, sur y centro del Caribe, oriente y norte de la región Andina, piedemonte y sur de la Orinoquía y sectores dispersos del occidente y centro de la Amazonía”, explicó la entidad en un comunicado.

El pronóstico del tiempo para Bogotá indica que la mañana será nublada y con lloviznas ligeras en varios puntos de la ciudad. Estas precipitaciones podrían ser más intensas hacia la tarde y extenderse por zonas como “el norte y occidente de Bogotá a la altura de las localidades de Engativá, Suba, Fontibón y Usme”. Para la noche se esperan condiciones nubladas y lluvias ligeras hacia el oriente y norte de la ciudad, según indicó el Ideam.

Pronóstico del tiempo para las principales ciudades del país

El día en Medellín estará marcado por nubosidad y lluvias, que espera que sean más intensas durante las horas de la noche. La temperatura máxima esperada es de 27 °C.

En Cali las condiciones serán variables. Se espera una mañana de tiempo seco, pero irá aumentando la nubosidad hacia la tarde la noche, cuando se estiman que lloverá en diferentes puntos de la ciudad. La temperatura alcanzará los 29 °C.

Hacia el Caribe, Barranquilla tendrá un día lluvioso, según el pronóstico del Ideam. La mañana y la tarde estarán pasadas por lluvias y una temperatura máxima de 33 °C, condiciones que cambiarán en la noche, que se espera principalmente con tiempo seco.

En Cartagena habrá “lluvias generalizadas” que se esperan principalmente en horas de la mañana y la noche. La temperatura alcanzará los 31 °C.

Para Bucaramanga se estima un día con lluvias a lo largo de toda la jornada, pero que se concentrarán especialmente en la tarde y la noche. La temperatura máxima esperada es de 27 °C.

Finalmente, para Tunja se esperan variaciones del tiempo durante todo el día. La mañana será predominantemente seca, pero aumentará la nubosidad hacia la tarde, cuando se esperan lluvias. Durante la noche se espera que vuelva el tiempo seco. La temperatura máxima esperada es de 17 °C.

En el resto del país, “los mayores acumulados de lluvia, probablemente acompañados por actividad eléctrica dispersa, se pronostican sobre zonas de los departamentos de Amazonas, Vaupés, Putumayo, Caquetá, Guainía, Meta, Casanare, Arauca, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Quindío, Risaralda, Caldas, Cundinamarca, Boyacá, Santander, Norte de Santander, Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena, Atlántico y Cesar”, aseguró el Ideam.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se estiman lluvias intermitentes y un día nublado.

