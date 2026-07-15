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15 de julio de 2026 - 09:59 p. m.

Sin autorización clave, una minera está buscando cobre en el Pacífico colombiano

La multinacional Andina Copper está explorando el potencial para explotar cobre en Quibdó, Chocó. La empresa asegura que sus actividades cumplen con todos los requisitos de la ley colombiana, pero están en un área restringida para la minería y no cuentan con el permiso del Minambiente para explorar.

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Andrés Mauricio Díaz Páez

Andrés Mauricio Díaz Páez

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