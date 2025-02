Minambiente aclaró dudas sobre supuesta multa y detención a Muhamad por caso Santurbán

Susana Muhamad, ministra de Ambiente. Foto: Terumoto Fukuda

El Ministerio de Ambiente se pronunció sobre un fallo de tutela emitido en los últimos días en los que se le requirió a la jefe de esta cartera, Susana Muhamad, a dar una respuesta de fondo a comunidades sobre la delimitación del páramo de Santurbán, y en el que se advirtió que, de incumplir esta orden, podría enfrentar hasta seis meses de prisión.

La tutela de este caso buscaba que el ministerio diera respuestas sobre el proceso de declaratoria de zona de reserva de Santurbán, en la que se realiza varios proyectos mineros hace décadas y en diferentes escalas en la región. Este proceso ha generado choques con ciertos actores, con la realización, a finales de 2024, de un paro minero contra ciertas normativas del Gobierno Nacional.

En este marco, unas comunidades presentaron una tutela al considerar que el ministerio no dio información completa sobre el proceso que se adelanta en Santurbán. Fue en una segunda instancia que un juez requirió a la ministra a responder de manera completa la tutela.

De acuerdo el Ministerio de Ambiente, no obstante, el requerimiento que le hizo el juez a la ministra Muhamad, no se debió a que no se respondiera la tutela a fondo, sino que no se remitió a la accionante de la acción legal.

“El Juez determinó que sí existió un pronunciamiento de fondo por parte del Ministerio de Ambiente. No obstante, consideró que la respuesta debía enviarse directamente a la señora Ivonne Consuelo González Jácome, a pesar de que la petición que dio lugar a la tutela fue presentada por la Coordinadora Nacional Minera”, indica el Ministerio de Ambiente, a través de un comunicado.

De acuerdo con la cartera de Ambiente, esta información se envió a la accionante el pasado 18 de febrero, cumpliendo con la orden del juez.

“Es importante aclarar que la comunicación que originó este proceso se dio en el contexto del paro minero y no corresponde a una petición específica de la comunidad de Soto Norte”, precisó el Ministerio de Ambiente.

