Publicidad

Home

Ambiente

Temblor en Perú: no hay alerta de tsunami en la costa pacífica colombiana, según la DIMAR

Tras el sismo registrado en Perú, la Dirección General Marítima (DIMAR) informó que no hay alerta de tsunami en Colombia.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Ambiente
20 de agosto de 2026 - 07:05 p. m.
Por el momento, se espera más información sobre las afectaciones en Perú.
Por el momento, se espera más información sobre las afectaciones en Perú.
Foto: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que, tras el sismo de magnitud 7,2 registrado en el centro del Perú, no hay alerta de tsunami en la costa pacífica colombiana.

“De acuerdo con la Dimar, no existe amenaza de tsunami para la costa del Pacífico colombiano tras el sismo de magnitud 7,2 registrado en el centro del Perú, con una profundidad de 120 kilómetros”, indicó la UNGRD, a través de redes sociales.

Según informó el Centro Sismológico Nacional de Perú, el epicentro ocurrió a 35 kilómetros al norte de la ciudad de Coracora, en la provincia de Parinacochas. Por su parte, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) indicó que el sismo tuvo una profundidad de 108 kilómetros.

Por el momento, se espera tener más información de las autoridades sobre los impactos de este evento registrado en el centro del Perú.

A través de este enlace, puede obtener más información.

Según imágenes difundidas por medios locales, rocas y tierras se desprendieron de las partes altas de los cerros que rodean la pequeña Coracora, en Ayacucho, la ciudad más cercana al epicentro, de unos 10.000 habitantes.

“La población ha respondido, ha salido, se ha puesto a buen recaudo” y esperamos que “no haya daños que perjudiquen a la población”, dijo el alcalde de ese centro urbano, Yony Odón, en llamada con la televisora estatal TV Perú.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜

Por Redacción Ambiente

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

Sismo

Temblor

Perú

Dimar

UNGRD

Tsunami

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.