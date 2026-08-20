Temblor en Perú: no hay alerta de tsunami en la costa pacífica colombiana, según la DIMAR

Por el momento, se espera más información sobre las afectaciones en Perú. Foto: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de

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La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que, tras el sismo de magnitud 7,2 registrado en el centro del Perú, no hay alerta de tsunami en la costa pacífica colombiana.

“De acuerdo con la Dimar, no existe amenaza de tsunami para la costa del Pacífico colombiano tras el sismo de magnitud 7,2 registrado en el centro del Perú, con una profundidad de 120 kilómetros”, indicó la UNGRD, a través de redes sociales.

Según informó el Centro Sismológico Nacional de Perú, el epicentro ocurrió a 35 kilómetros al norte de la ciudad de Coracora, en la provincia de Parinacochas. Por su parte, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) indicó que el sismo tuvo una profundidad de 108 kilómetros.

Por el momento, se espera tener más información de las autoridades sobre los impactos de este evento registrado en el centro del Perú.

A través de este enlace, puede obtener más información.

Según imágenes difundidas por medios locales, rocas y tierras se desprendieron de las partes altas de los cerros que rodean la pequeña Coracora, en Ayacucho, la ciudad más cercana al epicentro, de unos 10.000 habitantes.

“La población ha respondido, ha salido, se ha puesto a buen recaudo” y esperamos que “no haya daños que perjudiquen a la población”, dijo el alcalde de ese centro urbano, Yony Odón, en llamada con la televisora estatal TV Perú.

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