Tras dos semanas de cierre, Parque Tayrona reabre sus puertas este 3 de noviembre

Durante la suspensión de actividades turísticas, los guardaparques adelantaron labores de monitoreo de fauna y flora, investigación ecológica, limpieza de senderos y acciones de prevención frente a incendios forestales. Foto: Parques Naio

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Después de dos semanas de cierre temporal, el Parque Nacional Natural Tayrona vuelve a recibir visitantes desde este lunes 3 de noviembre. El área protegida, uno de los destinos naturales más visitados de Colombia, culminó una nueva jornada de conservación en el marco de la estrategia “Respira Tayrona”, que busca permitir la recuperación natural de los ecosistemas y fortalecer la relación con las comunidades locales.

El cierre (que se extendió entre el 19 de octubre y el 2 de noviembre) coincidió con la temporada de lluvias en la región Caribe, lo que favoreció una importante recarga hídrica en quebradas y ríos, así como un reverdecimiento visible de los bosques. Según Parques Nacionales Naturales de Colombia, estos días de descanso permiten que la fauna y la flora retomen su equilibrio ecológico y que los ecosistemas más sensibles se regeneren.

Durante la suspensión de actividades turísticas, los guardaparques adelantaron labores de monitoreo de fauna y flora, investigación ecológica, limpieza de senderos y acciones de prevención frente a incendios forestales. Además, se llevó a cabo el Encuentro de Historia y Cultura, un espacio de integración comunitaria que fortaleció el diálogo con las comunidades vecinas y permitió intercambiar saberes sobre conservación y memoria ancestral.

Los pueblos indígenas de la Sierra Nevada (Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo) también realizaron pagamentos y rituales tradicionales en sitios sagrados del Tayrona, reafirmando su conexión espiritual con el territorio. “Este es un mes muy importante para nosotros, es el tiempo de reproducción del jaguar. Gracias a este cierre la naturaleza, los espacios sagrados y las aves han vuelto a su territorio. Esperamos que la gente entienda y valore el trabajo que realizamos junto al Parque Tayrona y los pueblos de la Sierra”, dijo Juan Nieves, líder del resguardo Kogui Malayo Arhuaco.

En 2024, el Tayrona recibió más de 615.000 visitantes, consolidándose como uno de los parques más visitados del país. Con su reapertura, las autoridades hacen un llamado al turismo responsable, recordando que este lugar no solo es un atractivo natural, sino también un espacio de significado espiritual y cultural.

“Un saludo especial desde el Parque Nacional Natural Tayrona, un sitio de belleza y grandeza, de riqueza biológica y cultural. Ese sitio de intercambio que espera recibirlos a partir del 3 de noviembre, después de este periodo que dejamos para que la naturaleza respire y se expanda. ¡Bienvenidos!”, afirmó Luisz Olmedo Martínez Zamora, director general de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

El próximo cierre del Tayrona está previsto para 2026, dando continuidad a una estrategia que promueve la convivencia armónica entre la naturaleza, la cultura y la espiritualidad.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜