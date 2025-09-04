Gobierno anuncia medidas frente a planta invasora en Ciénaga Grande de Santa Marta

Nueva Venecia es uno de los pueblos palafíticos de la Ciénaga Grande de Santa Marta. En la imagen se aprecia la planta invasora. Foto: Nicolás Achury González

En mayo, en El Espectador publicamos una alerta sobre la Hydrilla verticillata, una planta invasora que empezó a crecer en el fondo de la Ciénaga Grande de Santa Marta, uno de los complejos de lagunas más relevantes del país. Para ese momento ya era visible en la superficie del agua y estaba afectando a pescadores de algunos pueblos, como Nueva Venecia, uno de los pueblos palafíticos de la región.

A estas alertas de los pobladores de la Ciénaga se sumó un llamado de la Corporación Autónoma Regional de Magdalena (CORPAMAG). A través de un comunicado, pidió al Gobierno y a todas las autoridades que tienen injerencia en esta región que atendieran de manera conjunta y urgente la invasión que adelanta esa especie.

“La especie, catalogada como invasora en más de 40 países, viene generando alertas desde octubre de 2024 por su rápida expansión en la Ciénaga Grande de Santa Marta, uno de los ecosistemas más importantes del Caribe colombiano", informó el Minambiente en un comunicado, en el que anunció que está adelantando medidas estratégicas para hacer frente a esta problemática.

La entidad cree que la planta pudo haber llegado al país debido a su uso en cultivos de acuario, pero se ha dispersado en zonas cálidas, por debajo de los 500 metros sobre el nivel del mar.

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, se convocó de manera extraordinaria al Comité Técnico Nacional de Especies Introducidas y/o Trasplantadas Invasoras, que está compuesto por varios de los institutos científicos más destacados del país y otras entidades del Estado.

A este Comité se le solicitará la evaluación del riesgo que representa actualmente esta planta invasora, “así como la consolidación de información técnica, científica y cartográfica actualizada que permita orientar la toma de decisiones”, dicen en el comunicado.

El Ministerio también se refirió a algunos proyectos que se están desarrollando en la región, con inversiones superiores a los $30.000 millones, y que buscan reducir las presiones sobre los ecosistemas de la Ciénaga Grande.

“El Ministerio participa activamente en la Mesa Interinstitucional de la Ciénaga Grande, que sesionará el próximo 17 de septiembre de 2025. Este espacio busca articular estrategias y formular soluciones integrales frente a los retos ambientales, sociales e institucionales que enfrenta el ecosistema. Las decisiones se tomarán con base en el concepto emitido recientemente por Invemarel cual fue solicitado por Corpamag“, asegura el Minambiente en el comunicado.

La advertencia de Corpomag

La corporación regional se refirió particularmente al corregimiento de Nueva Venecia, en la zona llamada Ciénaga de Pajarales. Allí, más de 700 hectáreas de espejo de agua ya estarían cubiertas por la Hydrilla verticillata, afectando al ecosistema y la biodiversidad.

Además, los impactos también los sufren los pescadores, que no solo dependen económicamente de esta actividad, pues la pesca también es parte fundamental de la cultura de los pueblos palafíticos como este.

De hecho, ayer algunos pescadores decidieron manifestarse para llamar la atención del Gobierno y exigir acciones. “Hoy, no pueden salir a abastecerse de agua, alimentos ni trasladar enfermos. Los motores de las canoas se enredan en la maleza y el transporte fluvial, único medio de movilidad, ha quedado clausurado”, dicen en un comunicado anunciando su protesta.

A la disminución en el número de peces, que ha afectado su actividad, también se suma la posible contaminación y estancamiento del agua, algo que preocupa por el saneamiento y la proliferación de mosquitos que transmiten enfermedades como el dengue.

