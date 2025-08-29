Tribunal de Bucaramanga deja sin efectos sanción al Minambiente por páramo de Almorzadero

El Minambiente manifestó que buscará cumplir la sentencia que ordena la delimitación del páramo de Almorzadero. Foto: Daniela Bueno

El pasado 25 de agosto, el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Málaga (Santander) declaró en desacato a la ministra de Ambiente, Irene Vélez Torres, así como a dos directivos de la cartera, Delio Mendoza Hernández y Mauricio Cabrera Leal, por incumplir una orden judicial de 2019 de expedir, en el plazo de un año, una nueva resolución de delimitación del páramo de Almorzadero. El despacho judicial impuso a cada funcionario una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Ahora, sin embargo, el Minambiente comunicó que el Tribunal de Bucaramanga determinó la “nulidad de lo actuado dentro del incidente de desacato”. Eso quiere decir que el Tribunal dejó sin efectos la sanción económica que impuso el juzgado de Málaga a Vélez, Mendoza y Cabrera.

“El Tribunal precisó que el juzgado de primera instancia en Málaga incurrió en irregularidades procesales al momento de abrir el incidente, específicamente por fallas en la notificación e identificación de los responsables, lo que vulneró el derecho al debido proceso”, informó la cartera. “En consecuencia, el trámite deberá rehacerse desde su inicio, con todas las garantías procesales para las partes involucradas”. De ese modo, el expediente regresa al Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Málaga.

El Minambiente aseguró que seguirá participando activamente en el nuevo trámite. Además, manifestó su compromiso para cooperar con la administración de justicia y garantizar el cumplimiento de la sentencia de tutela que ordena la delimitación del páramo de Almorzadero. Cabe recordar que se trata de la T-361 de 2017, una decisión de la Corte Constitucional que exige un proceso de participación ciudadana amplio y deliberativo para la delimitación.

“La entidad reitera su disposición de avanzar, junto con las comunidades y actores institucionales, en un proceso transparente, garantista y responsable frente a la protección de los páramos y la participación ciudadana en las decisiones Ambientales”, se lee en el comunicado del ministerio.

