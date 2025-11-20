Turquía será la sede de la próxima cumbre mundial de cambio climático de las Naciones Unidas

(Imagen de referencia) En Turquía se realizará durante dos semanas la cumbre mundial del clima en 2026. EFE/EPA/ERDEM SAHIN Foto: EFE - ERDEM SAHIN

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A dos días de que se termine la cumbre de cambio climático de las Naciones Unidas, que se realiza en la Amazonia brasileña, ya se conoce la que será la próxima sede de este evento internacional, clave para la mitigación del calentamiento global.

Tras una intensa negociación entre varios gobiernos —entre ellos Alemania, Turquía y Australia—, se decidió que el gobierno turco será el anfitrión de la próxima Conferencia de las Partes (COP). Este logro se concretó a través de un acuerdo con el gobierno australiano que ostentará, por su parte, la presidencia de las negociaciones de la cumbre, lo que marca un hito en la historia de estas cumbres de la ONU.

Lo invitamos a leer: Colombia quiere abandonar los combustibles fósiles, ¿estamos preparados para hacerlo?

“Tendremos la presidencia de las negociaciones de la COP, mientras que la celebración de la COP se dará en Turquía, evitando así que se celebre en Alemania. Es un modelo que permite alcanzar ciertos objetivos”, aseguró en una rueda de prensa, ministro de Cambio Climático y Energía de Australia, Chris Bowen. “La presidencia de la cumbre permitirá gestionar, llevar a cabo las negociaciones, nombrar cofacilitadores, preparar el borrador del texto y emitir la decisión final. Obviamente, es tradición que el presidente de la COP sea el anfitrión y se encargue de las sedes y el funcionamiento de la COP, pero eso cambiará en el próximo evento”.

Así las cosas, se conoció que la sede la próxima cumbre climática será en Antalya, ubicada en la costa mediterránea del suroeste de Turquía. Este será el punto en el que se realizará durante dos semanas la cumbre mundial del clima en 2026.

Vale señalar que la presidencia de Australia contaba con un fuerte apoyo de varios países de las islas del Pacífico, en particular bajo la premisa de traer las negociaciones climáticas a una región que viene siendo impactada fuertemente por el cambio climático. Este bloque de países espera que la presidencia, así como con la realización de una COP preliminar en el Pacífico, ponga en la mesa los retos de la región.

Como comentó en un comunicado Fenton Lutunatabua, de la ONG ambiental internacional, 350, “el Pacífico siempre ha librado una dura batalla por su supervivencia. Es posible que la alianza entre Australia y el Pacífico para la COP31 ofrezca vías para la inclusión y el liderazgo regional. Por el momento, La lucha por mantener el aumento de la temperatura por debajo de 1,5 °C continúa aquí, en la COP30, y ese sigue siendo nuestro objetivo".

🌳 📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente?Te invitamos a verlas enEl Espectador. 🐝🦜