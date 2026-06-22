Un águila crestada, de las más grandes de Colombia, murió por una herida de bala

Imagen de referencia. Las águilas crestadas (género Spizaetus) son uno de los depredadores más grandes de los aires en los bosques andinos. Foto: Hugo Herrera

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Un águila crestada, rescatada por la Corporación Autónoma Regional de Antioquia (Corantioquia) en grave estado de salud, murió pese a los intentos de los profesionales por salvarla. Así lo informó la entidad este lunes mediante una publicación en sus redes sociales.

“Un disparo derivó en la pérdida de la vida de un águila crestada, una de las aves rapaces más emblemáticas y amenazadas de los bosques andinos. Nuestro equipo de emergencias de fauna silvestre la rescató en San José de la Montaña en un estado crítico”, explicó la corporación en el comunicado.

San José de la Montaña se encuentra al norte de Antioquia, a 129 kilómetros de Medellín. Esta zona hace parte del hábitat natural de estas águilas, que se encuentran fuertemente amenazadas por la pérdida de bosques.

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Como contamos en este diario hace pocas semanas, dentro del grupo de águilas crestadas se encuentran varias especies del género Spizaetus, uno de los grandes depredadores del aire.

Estas aves de gran tamaño son indicadores del buen estado de los ecosistemas, pues requieren de presas de gran tamaño para alimentarse, como monos o perezosos. Por este mismo motivo, son muy sensibles a los cambios en sus ecosistemas.

El ejemplar rescatado por Corantioquia presentaba “una fractura grave en su miembro inferior izquierdo, anemia severa y dolor intenso. A pesar de la atención veterinaria especializada, el ave no logró sobrevivir”, añadió Corantioquia.

La cacería y los conflictos con humanos son una de las amenazas que enfrentan las águilas crestadas. Ante la pérdida de hábitat, hay menos disponibilidad de presas para estas aves. Cuando esto ocurre, las águilas juveniles pueden recurrir a cazar gallinas.

Ante este comportamiento impulsado por la pérdida de bosque, las personas suelen tomar medidas como la cacería para defender a los animales de corral. La corporación hizo un llamado al cuidado de los ecosistemas y de la fauna que habita en ellos.

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