Un colombiano dirigirá uno de los fondos medioambientales más grandes del mundo

Diego Mesa Puyo fue ministro de Minas y Energía en el período 2018-2022. Foto: MINENERGIA_CESAR_NIGRINIS

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El colombiano Diego Mesa Puyo, quien fue ministro de Minas y Energía durante el gobierno de Iván Duque, será el nuevo director ejecutivo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por su sigla en inglés). Este es uno de los fondos medioambientales más grandes del mundo y estará a cargo de Mesa durante los próximos cuatro años.

“Me siento profundamente honrado de asumir como próximo director ejecutivo y presidente del GEF en este momento decisivo para la comunidad internacional,” dijo Mesa a través de un comunicado del GEF. Se refiere a que los próximos cuatro años serán fundamentales para alcanzar las metas climáticas y ambientales planteadas para 2030, como la reducción en las emisiones contaminantes que llegan a la atmósfera.

El GEF se encuentra en su noveno período de financiamiento ambiental a partir de recursos públicos. Para este período, los países donantes del fondo han puesto USD 3.900 millones a disposición de los cuatro años que restan para financiar iniciativas que contribuyan a cumplir con los compromisos ambientales.

“Los países necesitan socios confiables que puedan ayudarlos a convertir sus aspiraciones en acciones concretas. Sobre la base del legado extraordinario del GEF, espero trabajar con el Secretariado, los países miembros y nuestros aliados en todo el mundo para alcanzar juntos los objetivos ambientales y de desarrollo, integrando soluciones, catalizando inversiones y generando resultados tangibles para las personas y el planeta”, añadió Mesa sobre el rol que espera tener como director ejecutivo.

Mesa ocupó el cargo de ministro de Minas y Energía entre 2018 y 2022 en Colombia. Recientemente se desempeñaba como subjefe de la División de Política Climática del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Al frente del GEF, tendrá como prioridad “promover soluciones integradas a escala; incorporar el financiamiento combinado; fomentar enfoques que abarcan a todo el gobierno y a toda la sociedad; garantizar un financiamiento sólido para los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo; ampliar el apoyo a los pueblos indígenas y las comunidades locales, y aumentar la eficiencia y la eficacia”, señaló el GEF en el comunicado.

Desde el Comité de selección y el Consejo del GEF, los órganos a cargo del proceso de elección del director ejecutivo, enviaron mensajes de apoyo y de bienvenida para Diego Mesa en los cuatro años que se vienen como presidente de este fondo.

“En este momento decisivo, el nombramiento de Diego es una oportunidad para liderar al GEF en la tarea de fortalecer el acceso para los países vulnerables, incluidos los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados, impulsar la participación y las soluciones locales, y profundizar las alianzas y catalizar el financiamiento privado para movilizar la escala de acción e inversión necesarias que permitan abordar los desafíos ambientales actuales,”afirmó Richard Bontjer, copresidente del Consejo del GEF, en el comunicado.

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