Un grupo de plantas sobrevivió a la gran extinción que mató a los dinosaurios

Los investigadores establecieron que los "ancestros" de especies como la orquídea sobrevivieron al evento de extinción. Foto: Pixabay

Desde el primer momento en que aprendemos de la existencia de los dinosaurios, es muy probable que también nos enteremos de que se extinguieron por un evento masivo hace 66 millones de años. Este se conoce como la extinción masiva del Cretácico-Paleógeno o evento K-Pg.

Este suceso no afectó solamente a los dinosaurios; se estima que también se extinguió al 75 % de las especies en la Tierra. Sin embargo, un equipo de investigadores descubrió recientemente que hubo algunos grupos de organismos que “escaparon” relativamente ilesos.

Según la investigación, publicada en la revista Biology Letters, las plantas con flores, hoy comunes y conocidas como angioespermas, sobrevivieron a ese evento de extinción masiva. “Es extraño pensar que las plantas con flores sobrevivieran al K-Pg cuando los dinosaurios no lo hicieron”, dijo a The New York Times Jamie Thompson, biólogo evolutivo de la Universidad de Bath y primer autor del estudio. (También puede leer: Evaluaron por primera vez los nueve “límites planetarios” y hay malas noticias)

Junto con Santiago Ramírez-Barahona, de la Universidad Nacional Autónoma de México, Thompson analizó los árboles evolutivos de hasta 73.000 especies vivas de angiospermas, a partir de mutaciones en sus secuencias de ADN.

A diferencia de otros seres vivos, las plantas no tienen esqueletos o exoesqueletos, lo que hace “muy difícil” seguirlas a través de la historia a través de evidencia como los esqueletos. Sin embargo, los investigadores utilizaron los árboles evolutivos y algo llamado “modelos de nacimiento-muerte” para estimar las tasas de extinción a lo largo de una escala temporal determinada”.

Con este proceso, encontraron que, aunque muchas especies de plantas desaparecieron, los grupos más grandes a los que pertenecieron, como familias y órdenes, “sobrevivieron lo suficiente como para florecer y luego dominar: de las 400.000 especies de plantas que viven hoy en día, aproximadamente 300.000 son plantas con flores”, indicaron los investigadores a través de un comunicado. (Le puede interesar: Estas ranas ‘invisibles’ son especies nuevas para la ciencia y están en la Amazonia)

A través de este documento, Thompson lo explicó, también, con una analogía: “Después de que la mayoría de las especies de la Tierra se extinguieran en K-Pg, las angiospermas tomaron la delantera, de forma similar a como los mamíferos tomaron el relevo después de los dinosaurios, y ahora prácticamente toda la vida en la Tierra depende ecológicamente de las plantas con flores”.

Eso quiere decir que los “antepasados” de especies como las orquídeas o la menta existieron desde antes del evento de extinción que acabó con los dinosaurios, y estuvieron durante y después de la gran extinción.

