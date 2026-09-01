Rescatan a orangután atrapado en los incendios de Indonesia: “Es un milagro que esté vivo”

Este ejemplar fue llamado por los rescatistas como Sampurna y fue rescatado en medio de los fuertes incendios forestales que se registran en Indonesia. Foto: EFE - MUFFIDZ MA’SUM / YIARI / HANDOUT

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Borneo ha sido una de las provincias más afectadas por los devastadores incendios forestales que se han registrado en Indonesia desde comienzos de agosto, provocados por la fuerte sequía. Según las autoridades locales, hay 198 incendios de alta fiabilidad y más de 3.500 de fiabilidad media y baja.

En medio de este complejo panorama, el domingo 30 de agosto en horas de la mañana, Jais, un agricultor de Ketapang, en Kalimantan Occidental, hizo parte del rescate de un orangután que había quedado atrapado en medio de las llamas.

De acuerdo con la agencia Reuters, cuando Jais se dirigía a su granja, encontró al ejemplar en el suelo. “Estaba muy débil, entonces le di agua”, dijo en entrevista y agregó que, junto a otros residentes de la zona, pidieron ayuda a las autoridades.

Un par de horas después, integrantes de Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia, una fundación de protección de fauna silvestre, llegaron con un veterinario para atender al animal, que, para ese entonces, se había desmayado por sus condiciones de salud.

Los veterinarios, agregó la agencia, aseguraron que el animal presentaba problemas para respirar y creen que la causa principal apunta a que se enfermó por el humo de los incendios forestales. “Es casi un milagro que esté vivo. Su estado es muy grave”, señaló a la BBC Karmele Llano Sánchez, veterinaria de vida silvestre.

Este ejemplar fue llamado por los rescatistas como Sampurna. Hasta el momento, los incendios forestales han arrasado varios puntos que eran el hábitat de los orangutanes.

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