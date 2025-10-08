Un tiburón que brilla y un cangrejo pequeño: nuevas especies halladas en Australia

A diferencia de otros crustáceos, estos cangrejos no utilizan sus pinzas para capturar alimento, sino que filtran el agua con estructuras pilosas en sus piezas bucales para obtener diminutas partículas de plancton. Foto: CSIRO-Cindy Bessey

En las aguas profundas frente a la costa occidental de Australia, un equipo de científicos identificó dos nuevas especies marinas que demuestran cuánto falta por conocer del océano. Una de ellas es un tiburón bioluminiscente, capaz de emitir luz desde su vientre, y la otra, un cangrejo de porcelana del tamaño de una uña, que vive oculto entre corales blandos.

Ambos ejemplares fueron recolectados en 2022 a bordo del buque de investigación RV Investigator del Organismo de Investigación Científica e Industrial de la Commonwealth (CSIRO), durante una expedición en el Parque Marino de Gascoyne, en el océano Índico. Los hallazgos fueron descritos recientemente en dos publicaciones científicas: Journal of Fish Biology y Ecology and Evolution.

Un tiburón que brilla en la oscuridad

El primero de los descubrimientos corresponde al tiburón linterna del oeste australiano (Etmopterus westraliensis), una nueva especie del grupo conocido como “tiburones linterna”, célebres por su capacidad para emitir luz bioluminiscente gracias a unos órganos especiales llamados fotóforos.

“El grupo de los tiburones linterna es fascinante, y este nuevo ejemplar fue hallado a profundidades de hasta 610 metros, en una zona donde la luz solar no llega”, explicó Will White, ictiólogo del CSIRO y coautor del estudio.

El tiburón mide apenas 40 centímetros de longitud, con un cuerpo delgado, piel cubierta de diminutas escamas ganchudas (que le dan una textura áspera) y grandes ojos adaptados a la oscuridad abisal. Su brillo, visible en el vientre, podría cumplir una doble función: camuflarse de los depredadores que nadan debajo o comunicarse con otros individuos.

Este hallazgo representa el tercer tiburón nuevo identificado en la misma expedición, lo que sugiere que el fondo marino de Australia occidental aún guarda numerosas especies por descubrir.

Un cangrejo diminuto con vida secreta

El segundo hallazgo es mucho más pequeño, pero igual de sorprendente. Se trata de un nuevo cangrejo de porcelana, de apenas 15 milímetros de largo, descrito por investigadores del Museo de Australia Occidental. Su cuerpo blanco y brillante lo hace casi imperceptible en su entorno: un tipo de coral blando conocido como pluma de mar.

“El nuevo cangrejo vive en simbiosis con las plumas de mar, escondido entre sus ‘hojas’ para protegerse de los depredadores”, le explicó a IFL Science Andrew Hosie, curador de zoología acuática del museo. Los científicos lo encontraron a una profundidad de 122 metros, frente a la costa de Ningaloo, una zona reconocida por su biodiversidad marina.

A diferencia de otros crustáceos, estos cangrejos no utilizan sus pinzas para capturar alimento, sino que filtran el agua con estructuras pilosas en sus piezas bucales para obtener diminutas partículas de plancton. Su aspecto delicado y translúcido le ha valido el nombre común de “cangrejo de porcelana”, aunque biológicamente pertenece a una familia distinta de los cangrejos tradicionales.

Hasta ahora, solo se conocían dos especies de este mismo género, lo que convierte este hallazgo en un registro excepcional.

La expedición del RV Investigator no solo permitió identificar estas dos especies, sino también cerca de 20 organismos desconocidos para la ciencia, incluidos un pulpo “flapjack” y varias criaturas abisales aún en proceso de descripción.

Los investigadores estiman que al menos 600 especies más podrían estar esperando ser clasificadas en las aguas profundas que rodean Australia. Por eso, el CSIRO ya planea una nueva misión al Parque Marino del Mar del Coral, para continuar con el estudio de la biodiversidad oculta en las profundidades.

“Cada inmersión revela que conocemos apenas una fracción del océano. Estos descubrimientos no solo amplían el catálogo de la vida marina, sino que nos recuerdan cuán poco explorado sigue siendo nuestro propio planeta”, dijo White.