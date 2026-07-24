Un venado, un puercoespín y un hurón fueron registrados, por primera vez, en Huila

Hurón mayor ((Galictis vittata), en zona rural de Huila. Foto: CAM

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Como parte de un trabajo colaborativo entre la Corporación Autónoma Regional de Alto Magdalena y Grupos de Monitoreo Comunitario en Huila, se registró la presencia de tres especies que no se habían documentado en el departamento y que amplían el conocimiento sobre la diversidad de fauna en la región.

Un venado colorado zoche (Mazama zetta), un puercoespín de cola larga (Coendou longicaudatus) y un hurón mayor (Galictis vittata) fueron captados con cámaras trampa en diferentes zonas del departamento.

“Estos resultados son producto del trabajo articulado entre la CAM y los Grupos de Monitoreo Comunitario, que con su conocimiento del territorio y el monitoreo permanente continúan generando información valiosa para fortalecer el conocimiento y la conservación de la biodiversidad del Huila”, señaló Katherine Arenas, bióloga de la CAM, mediante un comunicado.

Los grupos de monitoreo comunitario que participaron en las jornadas junto con la CAM fueron Guardianes del Ambicá, del municipio de Colombia, Hábitat Sostenible, de Algeciras, y Guardianes de la Biodiversidad Campoalegruna – GUBICA, en áreas que integran el Corredor Andino Amazónico, el Parque Natural Regional Páramo de Las Oseras y el Parque Natural Regional La Siberia-Ceibas, de acuerdo con la entidad.

El venado colorado de zoche fue registrado por el primero de estos grupos, en el municipio de Colombia, cerca del Parque Natural Regional Páramo de las Oseras. Se trata de una especie, explicó la CAM, que durante mucho tiempo se confundió con una de apariencia similar y que recientemente se catalogó como una nueva especie, por lo que se conoce poco sobre su distribución.

Por su parte, el puercoespín de cola larga fue reportado en Algeciras y se trata de una especie de puercoespín neotropical, que también fue diferenciada de otras especies recientemente tras una revisión taxonómica.

Finalmente, el hurón mayor fue registrado en articulación con dos de los grupos de monitoreo comunitario, logrando la primera documentación corroborada mediante cámaras trampa para esta especie.

“Cada nuevo registro fortalece el conocimiento sobre la biodiversidad del Huila y aporta información clave para orientar estrategias de conservación en el territorio. Estos resultados también evidencian la importancia de fortalecer los procesos de monitoreo participativo como una herramienta para la generación de conocimiento y la toma de decisiones”, dijo Arenas en el comunicado.

La CAM resaltó la importancia de los procesos de monitoreo de fauna en articulación con las comunidades locales e hizo un llamado a fortalecer este tipo de iniciativas.

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