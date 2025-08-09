Un zoo de Alemania sacrificó a tres cachorros de tigre abandonados por su madre

Esta especie de tigre se encuentra cerca de la extinción. Foto: Pixabay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tres cachorros de tigre siberianos tuvieron que ser sacrificados por el zoológico alemán de Leipzig, luego de que su madre los abandonara un día después de nacer, así lo informó este sábado la institución.

Los cachorros nacieron en la noche del miércoles, 6 de agosto. Aunque al principio, la tigresa Yushka “cuidó de su progenie de manera ejemplar”, desde la tarde del jueves se “desentendió de sus crías”, su primera camada, y dejó de alimentarlas, según explicó el establecimiento ubicado en el este de Alemania.

(Lea: Zoológico en Dinamarca pide donar animales sanos para alimentar a sus depredadores)

La decisión de sacrificarlas se tomó después de dos días en los que los cachorros “se fueron debilitando cada vez más”. Por esta razón, el zoológico tuvo que asumir una “gran responsabilidad” para evitar a los pequeños “una muerte por inanición (debilidad extrema por falta de alimento)”, explicó el veterinario Andreas Bernhard.

La interrupción de la crianza “sin motivo aparente” forma parte del “comportamiento de las madres primerizas inexpertas en el reino animal”, señaló el director del zoo, Jörg Junhold.

Pese al descontento que generó la decisión dentro del zoológico, el establecimiento sostuvo que “la esperanza sigue existiendo, pues Yushka ha adquirido experiencias importantes que pueden ayudarla con su próxima camada”.

Los tigres siberianos, también llamados tigres del Amur, son los felinos más grandes del mundo y viven principalmente en el Lejano Oriente ruso, donde están amenazados de extinción.

🌳 📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente?Te invitamos a verlas enEl Espectador. 🐝🦜