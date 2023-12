Una araña que llevaba desaparecida 92 años fue redescubierta en Portugal

La araña trampilla de Fagilde fue descubierta por la entomóloga Amélia Bacelar en Portugal durante 1931. Foto: Sérgio Henriques - Re:wild

Apareció de nuevo una araña que se había visto por última vez hace 92 años. Se trata de la trampilla de Fagilde (Nemesia berlandi), que, aunque fue descubierta en Portugal durante 1931, desde entonces no se tenía noticias de ella. Fue por eso que un equipo de investigadores, dirigidos por el Centro Global para la Superviviencia de Especies de Indianápolis (Estados Unidos), se propuso encontrarla mediante una expedición de dos años.

De manera más específica, Sérgio Henriques, uno de los investigadores del centro, le explicó al portal científico IFL Science que la misión comenzó en agosto de 2021 y termino en noviembre de 2023. En ella, recorrieron varios puntos donde se creía que habitaba la araña e, incluso, donde se había visto por primera vez, y así diseñaron trampas con la intención de atraparla.

En su lugar, atraparon otras especies de arañas trampilla menos la que buscaban, hasta que Heriques descubrió una madriguera en la que se encontraba una araña con 10 crías que, además, reunía varias coincidencias: el hecho de que se encontrara en un lugar cercano a donde la trampilla de Fagilde fue descubierta en 1931, junto a los patrones que se dibujaban en su piel.

Sin embargo, el equipo debía descartar la posibilidad de que se tratara de otra especie y, por eso, enviaron una de las patas del animal a un laboratorio para que se le hiciera una prueba de ADN.

Cuando obtuvieron respuesta, el equipo confirmó que sí se trataba de la misma araña que estaba desaparecida hace 92 años. De hecho, la organización sin ánimo de lucro llamada Re:Wild tiene una lista con las especies que no han vuelto a verse en determinado periodo de tiempo, aunque no se haya confirmado de manera definitiva su extinción. En ella se encuentra la araña trampilla de Fagilde, donde se la describe como la única especie de las arañas trampilla que construyen su madriguera de manera horizontal. Además, los machos de esa especie también tienen una particular forma de llamar la atención de las hembras para aparearse. Suelen ponerse al frente de las madrigueras y realizar una especie de baile similar al tap.

Henriques también le dijo a IFL Science que era probable que, aunque no se sabía nada de este insecto hace décadas, algunos portugueses, sobre todo en la región norte-central del país, tal vez sí se habrían encontrado con ella, incluso en sus hogares, aunque no supieran cómo identificarla para alertar a las autoridades ambientales.

Por ahora, los científicos temen que fenómenos incrementados por el cambio climático, como los incendios forestales, afecten la supervivencia de las arañas trampilla de Fagilde. Al respecto, Henriques explicó que una de las alternativas para evitar que se pierdan otra vez, o que su población disminuya drásticamente, es que los habitantes de las zonas aledañas donde fue encontrado el nuevo ejemplar sepan cómo reconocerlo para, así, preservarlo o informar a las autoridades.

La araña trampilla de Fagilde ya fue retirada de la lista de Re:Wild. Sin embargo, las especies que todavía están ahí son ratón de Togo, originario de África, y el pájaro Kokako, que habita en los bosques de Nueva Zelanda.

