Home

Ambiente
19 de junio de 2026 - 09:00 p. m.

Una entrevista para entender qué proponen Cepeda y De la Espriella para cuidar el ambiente

Conversamos con la exviceministra de Ambiente y profesora de la Universidad de los Andes, Sandra Vilardy, sobre las propuestas de los dos candidatos a la Presidencia en torno al ambiente. ¿Qué diferencias y semejanzas tienen?

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Sergio Silva Numa

Sergio Silva Numa

Conoce más

Temas Relacionados

ambiente

propuestas ambiente

elecciones 2026

de la espriella ambiente

iván cepeda ambiente

de la espriella propuestas

iván cepeda propuestas

fracking

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.