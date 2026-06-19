19 de junio de 2026 - 09:00 p. m.
Una entrevista para entender qué proponen Cepeda y De la Espriella para cuidar el ambiente
Conversamos con la exviceministra de Ambiente y profesora de la Universidad de los Andes, Sandra Vilardy, sobre las propuestas de los dos candidatos a la Presidencia en torno al ambiente. ¿Qué diferencias y semejanzas tienen?
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