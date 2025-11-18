¿Una hoja de ruta para salir de los combustibles fósiles?: en la COP30 le miden la “gasolina”

Un indígena sostiene un cartel durante la Marcha Global por el Clima ‘La Respuesta Somos Nosotros’ este lunes, en la Aldea COP30, en Belém (Brasil). Foto: EFE - Fraga Alves

Días antes de que la cumbre de cambio climático (COP30) iniciara en la ciudad amazónica de Belén, Brasil, Laura Montaño y Karla Maass, coordinadora de América Latina del Resource Justice Network y asesora de la sección latinoamericana de la Red de Acción Climática (CANLA), dos organizaciones climáticas, participaron de una reunión convocada por la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) para discutir sobre cuáles serían las prioridades de la reunión climática más importante del mundo. Entre los múltiples temas que...