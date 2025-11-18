Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Ambiente
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

¿Una hoja de ruta para salir de los combustibles fósiles?: en la COP30 le miden la “gasolina”

Aunque muchos dudaban de que se empezara a construir una ruta clara para alejarse de los combustibles fósiles en la COP30, en Brasil, la idea empezó a tomar fuerza y cuenta con el apoyo de 62 países, incluidos Colombia, Alemania y Reino Unido. ¿Podrá materializarse el llamado que hizo Lula a las delegaciones?

César Giraldo Zuluaga
César Giraldo Zuluaga
18 de noviembre de 2025 - 12:30 a. m.
Un indígena sostiene un cartel durante la Marcha Global por el Clima ‘La Respuesta Somos Nosotros’ este lunes, en la Aldea COP30, en Belém (Brasil).
Un indígena sostiene un cartel durante la Marcha Global por el Clima ‘La Respuesta Somos Nosotros’ este lunes, en la Aldea COP30, en Belém (Brasil).
Foto: EFE - Fraga Alves

Días antes de que la cumbre de cambio climático (COP30) iniciara en la ciudad amazónica de Belén, Brasil, Laura Montaño y Karla Maass, coordinadora de América Latina del Resource Justice Network y asesora de la sección latinoamericana de la Red de Acción Climática (CANLA), dos organizaciones climáticas, participaron de una reunión convocada por la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) para discutir sobre cuáles serían las prioridades de la reunión climática más importante del mundo. Entre los múltiples temas que...

César Giraldo Zuluaga

Por César Giraldo Zuluaga

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

Noticias Ambiente

COP30

Cambio climático

Petróleo

Gas

Carbón

Transición energética

Combustibles fósiles

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.