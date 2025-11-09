Una nueva estrategia para restaurar la Reserva Thomas van der Hammen

Panorámicas y predios de esta Reserva forestal. Foto: Cristian Garavito

La Reserva Thomas van der Hammen ha sido el centro de varias discusiones entre el desarrollo urbano y la protección ambiental de la sabana de Bogotá. Los cerca de ocho millones de habitantes que tiene la capital del país y la demanda creciente de vivienda, han sido ejes centrales del debate, en el que hay otra variable: los impactos del cambio climático y la necesidad de que las grandes ciudades del mundo se adapten a este fenómeno que, de hecho, es el motivo por el que se reúnen más de 190 países en Belém, Brasil, en la COP30.

El debate tuvo un punto de quiebre en 2021, cuando se aprobó el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá y se estableció el área de la Reserva como zona de conservación ambiental de la ciudad. Como parte de la socialización de ese documento, la Secretaría de Ambiente reconoció la van der Hammen como “el pulmón del borde norte de la ciudad”, por su capacidad para conectar los cerros con las fuentes hídricas. “Es el único suelo rural de planicie y de conexión ecosistémica que queda entre los Cerros Orientales y el río Bogotá”, se lee en un comunicado de esa entidad en 2022.

Sin embargo, este reconocimiento no puso punto final a las discusiones sobre cómo conservar esta área protegida de Bogotá. Uno de los principales retos está en la composición de la reserva, que “tiene una extensión de 1.395 hectáreas (404 predios), de las cuales el 95,3 % corresponden a áreas en manos de privados (376 predios); el 2,7 % son públicas, equivalentes a 28 predios que pertenecen al Distrito, y el 2 % restante son áreas ‘no formadas catastralmente’, es decir que no se cuenta con información catastral o jurídica”, indica la Secretaría de Ambiente en su página web.

Desde finales de 2023 se ha preparado un mecanismo que le apuesta a resolver ese problema. El 27 de diciembre de ese año se firmó un decreto que reglamenta “la transferencia de derechos de construcción y desarrollo para la gestión del suelo de la estructura ecológica principal”. El objetivo es que, quienes son dueños de predios en estas áreas, puedan entregarlos voluntariamente a la Secretaría de Ambiente de Bogotá para que estos entren en proceso de restauración y conservación como propiedad del Distrito. A cambio, los propietarios recibirían “derechos de construcción”, que podrían utilizar en otras áreas de la ciudad que sean aptas para el desarrollo urbano.

No se trata de un mecanismo diseñado exclusivamente para la van der Hammen, sino que puede ser utilizado en varias áreas de importancia ecológica y de conservación de la ciudad, en las que confluyan la propiedad privada y pública de predios. El mecanismo también puede utilizarse en todos los parques de borde de los cerros orientales, la red de parques del río Bogotá y las zonas de importancia ambiental en su cuenca. Con esto, además de que el Distrito pueda adquirir los predios, se busca tener alternativas para la financiación de procesos de restauración y habilitar el uso público de estos lugares que hacen parte de la estructura ecológica de la ciudad.

La forma en la que se puede utilizar este mecanismo por parte de los propietarios de predios en zonas de importancia ambiental, como la Reserva Thomas van der Hammen, y las oportunidades que esto representa para la conservación serán los temas centrales en el foro “Legados para una Bogotá mejor preparada para enfrentar el cambio climático”. Este espacio, organizado por Foros El Espectador y la Secretaría de Ambiente de Bogotá, tendrá lugar este 12 de noviembre entre las 8:00 a.m. y las 12:30 p.m. en el hotel Double Tree by Hilton en el norte de la ciudad.

Allí participarán diferentes expertos en conservación ambiental, desarrollo urbano y en el funcionamiento del mecanismo de transferencia de derechos de construcción. Germán Andrade, asesor del Instituto Humboldt; Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad EAN; Alfred Ballesteros, director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, y María Claudia García, directora del Jardín Botánico de Bogotá, son algunas de las personas que discutirán el potencial de este tipo de estrategias y las alternativas que plantean para la restauración de las áreas de manejo especial de Bogotá.

En el foro, además, habrá dos conferencias centrales a cargo de Adriana Soto, secretaria de Ambiente de Bogotá, y Juan Carlos Rivera, director de Economía y Gobierno de la Universidad EAN. En estas se conocerán detalles sobre el funcionamiento del mecanismo y se discutirán aspectos claves para que la estrategia funcione, como el estado de conservación de los predios en las zonas que se busca conservar.

Las personas que deseen asistir al foro y ser parte de estas discusiones podrán inscribirse a través de este enlace, en donde también encontrarán la ubicación del evento y algunos detalles adicionales. El objetivo será visibilizar las oportunidades que el mecanismo de transferencia de derechos de construcción y desarrollo puede darle a la ciudad para avanzar en la restauración de la Reserva Thomas van der Hammen.

