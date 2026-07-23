Una persona falleció en el PNN Sierra de la Macarena, en Meta. Esto comunicó la entidad

Imagen de referencia. Los hechos ocurrieron el pasado 19 de julio, cuando un grupo de visitantes realizaba actividades recreativas en la zona. Foto: Parques Nacionales Naturales

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Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN) lamentó la muerte de un turista en la Cascada Arenales, en el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena, en el municipio de Mesetas, Meta. “La entidad, con sus guardaparques, expresa sus sentimientos de condolencias y su solidaridad a los familiares, amigos y otros seres queridos”, se lee en el comunicado.

Según dio a conocer, los hechos ocurrieron el pasado 19 de julio, cuando un grupo de visitantes realizaba actividades recreativas y hubo una creciente súbita. Desde que se supo sobre la emergencia, aseguró PNN, se activaron las labores de búsqueda y rescate, en coordinación con la Alcaldía de Mesetas, el Cuerpo Oficial de Bomberos y la comunidad local. El cuerpo, finalmente, fue recuperado en la noche del pasado 21 de julio.

“Las áreas protegidas son escenarios naturales únicos, cuya conservación permite a miles de personas disfrutar de la riqueza natural del país. Sin embargo, por su propia dinámica, están expuestas a cambios repentinos en las condiciones climáticas e hidrológicas”, explicó la entidad. Por esa razón, subrayó que la prevención, la planeación de las visitas y el cumplimiento de las recomendaciones de seguridad son fundamentales para garantizar la integridad de las personas y gozar de estos lugares de manera responsable.

En particular, la Cascada Arenales es uno de los espacios habilitados dentro del Plan de Ordenamiento Ecoturístico del PNN Sierra de la Macarena. De los 42 potenciales escenarios que se han identificado en el área protegida, 14 cuentan con capacidad de carga definida y medidas de manejo para un seguro desarrollo de las actividades.

“Como parte de este proceso, Parques Nacionales Naturales de Colombia trabaja de manera permanente con las comunidades locales y los prestadores de servicios turísticos para fortalecer la operación de estos escenarios, promover el cumplimiento de los protocolos establecidos y fomentar una cultura de prevención y turismo responsable”, apuntó.

Afirmó, además, que la entidad seguirá fortaleciendo sus acciones de prevención, así como el trabajo articulado con las autoridades competentes. También divulgará recomendaciones hacia quienes visitan las áreas protegidas del país. Por último, invitó a la ciudadanía a planificar sus recorridos con operadores turísticos autorizados, a que consulte previamente las condiciones climáticas de la zona, atienda las recomendaciones de los guías y cumpla con las medidas establecidas.

“El turismo de naturaleza es una oportunidad para conocer y valorar nuestro patrimonio natural. Disfrutarlo de manera segura es una responsabilidad compartida entre las instituciones, los operadores y cada uno de los visitantes”, concluye el comunicado.

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