Una rana cristal y una rana de torrente andina, los dos registros sin precedentes para Huila

En la imagen se aprecian, de izquierda a derecha, la rana de torrente andina, la rana cohete de palma y la rana cristal. Foto: CAM

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En Huila, fueron registradas dos especies de rana que nunca se habían visto en el departamento, aunque sí en otras partes de Colombia. Además, otra especie fue reportada en Neiva, ampliando su distribución en los ecosistemas huilenses.

De acuerdo con la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), estos registros se han logrado gracias al monitoreo comunitario que adelantan en todo el departamento con la participación de varios ciudadanos.

“Tres nuevos registros de ranas para el Huila fortalecen el conocimiento de la biodiversidad para esta región colombiana. Se trata del primer registro para este departamento de las especies Hyloscirtus aff. denticulentus y Nymphargus oreonympha, así como el primer registro de Rheobates palmatus para el municipio de Neiva, ampliando la distribución conocida de esta especie en el territorio huilense”, explicó la entidad en un comunicado.

Los grupos de monitoreo comunitario que participaron en estos registros fueron los de Orígenes y Cacique Candela, durante jornadas en el municipio de Los Isnos, así como en el área de manejo de las cuencias de los ríos Loro y Las Ceibas.

“Estos registros son el resultado del monitoreo que adelantamos junto con las comunidades y representan información importante para fortalecer el conocimiento sobre la distribución de los anfibios en el Huila”, indicó Katherine Arenas, bióloga de la CAM, a través de un comunicado.

El primer registro, de la especie Hyloscirtus aff. Denticulentus, conocida comúnmente como rana de torrente andina, se dio en Los Isnos. Es un anfibio que suele encontrarse en bosques y quebradas de montaña. Este es el primer registro que se logra de esta especie en Huila.

Algo similar ocurre con la especie Nymphargus oreonympha, conocida comúnmente como rana cristal, que nunca había sido reportada en el departamento. El registro se logró en el Centro de Estudios e Interpretación del Bosque Andino Surcolombiano CEIBAS, en el predio La Colonia, que se encuentra en zona rural de Neiva.

“Las ranas de cristal son especies altamente sensibles a los cambios ambientales, por lo que su presencia constituye un indicador de ecosistemas saludables y de fuentes hídricas en buen estado de conservación”, señaló la CAM.

Finalmente, la Rheobates palmatus, conocida como rana cohete de palma, es una rana que se encuentra a lo largo de los Andes en varias partes de Colombia, pero que nunca se había reportado en Neiva.

“Durante la jornada de campo se observaron varios machos vocalizando y hembras en las cercanías, evidenciando actividad reproductiva. Esto pone de manifiesto la importancia de los remanentes de bosque seco tropical y sus fuentes hídricas para la conservación de especies únicas del país”, dijo la entidad.

Para la CAM, estos registros no solo muestran la importancia de los monitoreos comunitarios en conjunto con la autoridad ambiental, sino que amplían el conocimiento sobre estos anfibios y permiten tomar mejores decisiones para su conservación.

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