UNGRD: en Colombia se han reportado 237 incendios forestales por fenómeno de El Niño

Santander es el departamento más afectado por los incendios forestales. Foto: Captura de pantalla

En un comunicado, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) explicó la situación actual de Colombia por el fenómeno de El Niño y de los incendios forestales, que se han presentado en el país desde el 3 de noviembre de 2023 hasta el 20 de enero de 2024. (Lea: Parque Serranía de Manacacías: Leonardo DiCaprio felicitó a Colombia, ¿por qué?)

De acuerdo con los datos recopilados por la unidad, durante este periodo de tiempo se han reportado 237 incendios forestales que han afectado 131 municipios y 3523 hectáreas de vegetación. En cuanto a los departamentos más afectados están Vichada, Santander, Cauca y Boyacá.

En la actualidad, añadió la unidad, son cinco los incendios forestales que se encuentran activos. Estos son: en la Primavera y Cumaribo (Vichada), Mogotes y Floridablanca (Santander) y Páez (Cauca).

“La UNGRD ha activado el Protocolo Nacional de Respuesta ante Incendios Forestales y ha dispuesto de la Sala de Crisis Nacional para coordinar las acciones de respuesta con las entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD)”, explicó la entidad. (Puede leer: Derrumbes en Colombia: ¿por qué son frecuentes los deslizamientos de tierra en las vías?)

También señaló que han pedido el apoyo aéreo de la Fuerza Aeroespacial, con el propósito de llevar a cabo sobrevuelos de evaluación y descargas de agua y retardante sobre las zonas afectadas por los incendios forestales.

Según la unidad, Santander es el departamento más afectado por los incendios forestales. “Allí hay dos conflagraciones activos y 11 municipios con declaratoria de calamidad pública por eventos asociados al fenómeno de El Niño”, aclaró la entidad.

Esta es la situación en los 11 municipios de Santander:

🍃 Aratoca: por temporada seca e intenso calor

🍃 Barichara: por desabastecimiento de agua potable

🍃 Cabrera: por sequía e intenso calor

🍃 El Guacamayo: por variabilidad climática y temporada seca

🍃 Los Santos: por desabastecimiento de agua potable

🍃 Vélez: por desabastecimiento de agua potable

🍃 Confines: por fenómeno de El Niño

🍃 Betulia: por desabastecimiento de agua potable

🍃 Suaita: por temporada de sequía

🍃 Guapotá: por variabilidad climática y temporada seca

🍃 San Benito: por desabastecimiento de agua potable

La unidad hizo un llamado a la población para tomar medidas de prevención, como no arrojar colillas de cigarrillo, no hacer fogatas, no quemar basuras ni rastrojos y reportar cualquier tipo de conflagraciones que observen. (Lea también: El impacto, hasta ahora desconocido, de la pesca de arrastre en la contaminación mundial)

