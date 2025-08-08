No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Ambiente
Video de un perro persiguiendo aves en un páramo reaviva preocupación por ecosistemas

Un video que muestra a un perro persiguiendo aves en un páramo reavivó la alerta sobre el impacto de las mascotas en áreas protegidas. Expertos advierten que, más allá de un juego, su presencia altera ecosistemas frágiles, transmite enfermedades y amenaza la fauna nativa.

Redacción Ambiente
08 de agosto de 2025 - 05:02 p. m.

Un video que circula en redes sociales ha desatado alarma e indignación entre autoridades y biólogos. Las imágenes, grabadas en un ecosistema que claramente corresponde a un páramo, muestran a un perro corriendo dentro de un cuerpo de agua mientras persigue a un grupo de aves. Al fondo, se oyen risas y la voz que, aparentemente, sería la de su dueño llamándolo.

No está claro dónde ocurrió el incidente. Quienes compartieron el video aseguran que fue en el páramo de Sumapaz, pero El Espectador consultó a tres entidades —la CAR de...

Olegario (51538)Hace 58 minutos
Mucho perro, mucho gato, la nueva fiebre de la masa imitativa.
