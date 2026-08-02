Volcán Puracé completa seis emisiones de ceniza en 24 horas y mantiene la alerta naranja

Registro de la cámara Mina, ubicada a 2,2 km al norte del volcán Puracé, que muestra desgasificación el 2 de agosto de 2026 a las 5:52 a. m. /SGC Foto: SGC

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El volcán Puracé continúa mostrando una actividad elevada. En un nuevo reporte emitido este domingo 2 de agosto a las 2:00 p. m., el Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que persiste la actividad sísmica asociada al movimiento de fluidos en el interior del volcán, mientras aumentan las emisiones de gases y ceniza, por lo que la alerta volcánica se mantiene en nivel naranja.

Según el SGC, desde el último reporte extraordinario “continúa el registro de actividad sísmica vinculada a la dinámica de fluidos en los conductos internos, específicamente eventos de largo periodo (LP) y señales de tremor espasmódico (TR)”. Estas señales se han localizado “bajo el cráter del volcán Puracé, con profundidades menores a 1 km, y están asociadas a la movilización y salida de gases hacia la superficie”.

La entidad también señaló que “los valores de flujos de dióxido de azufre (SO₂) a la atmósfera y concentraciones de dióxido de carbono (CO₂) en suelo continúan en ascenso”, al igual que “la salida de gases y ceniza a través de las grietas ubicadas en el cráter del volcán Puracé”. De hecho, en las últimas 24 horas se han registrado seis emisiones de ceniza. De acuerdo con el reporte, estas alcanzaron una altura máxima aproximada de un kilómetro y se dispersaron hacia el occidente y noroccidente, siguiendo la dirección de los vientos. El SGC recibió reportes de caída de ceniza en el sector norte de Popayán y en las veredas Cristales, Pisanrabó, Tabío e Hispala, en el municipio de Puracé.

El monitoreo también indica que, hasta el momento, no se ha observado actividad fumarólica en los volcanes Curiquinga y Piocollo.

Según el SGC, “los valores que se vienen registrando instrumentalmente en el volcán durante los últimos días son los máximos alcanzados, superando ampliamente los calculados en las líneas base de comportamiento y, por lo tanto, representan una alteración importante en su comportamiento”.

En otras palabras, el volcán está mostrando los niveles de actividad más altos registrados desde que es monitoreado, muy por encima de su comportamiento normal.

El Servicio Geológico aclaró que, mientras se mantenga esta alerta, pueden presentarse fluctuaciones en la actividad. Es decir, “en algunos momentos puede disminuir con respecto a días o semanas anteriores, pero esto no implica necesariamente que el volcán haya retornado a un nivel de actividad estable”. Añadió que un eventual regreso a alerta amarilla solo será posible tras un periodo suficiente de evaluación que permita confirmar una tendencia estable en todos los parámetros monitoreados.

La recomendación sigue siendo no acercarse

Ante la persistencia de la actividad, el SGC reiteró el llamado a la comunidad para no acercarse a la zona de los cráteres de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, ya que “de forma repentina, pueden ocurrir emisiones de ceniza o de gases que representan un gran riesgo para las personas”.

La entidad también pidió seguir únicamente la información oficial que emite a través de sus boletines diarios y atender las instrucciones de las autoridades locales, departamentales y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

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