“Ya tenemos la primera victoria. Lo siguiente es convencer a nuestros gobiernos”

Juan Camilo Villegas Palacio es investigador de la Escuela Ambiental de la Universidad de Antioquia. Foto: Dirección de Comunicaciones UdeA / Alejandra Uribe F.

Hace 10 años, cuando se firmó el Acuerdo de París, 190 países se comprometieron a tomar acciones para limitar el incremento del promedio de temperatura global a máximo 2 °C, en comparación con las que se registraron antes de la industrialización del mundo. En ese momento, el quinto reporte del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), que reúne a científicos de esos países, advirtió que la actividad humana era la responsable. De no tomar acciones, llegaremos a un punto irreversible de pérdida de biodiversidad, aumento de fenómenos...