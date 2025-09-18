No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
“Ya tenemos la primera victoria. Lo siguiente es convencer a nuestros gobiernos”

El científico Juan Camilo Villegas, investigador de la Universidad de Antioquia, será uno de los coordinadores de la séptima entrega del informe más importante sobre cambio climático en el mundo. En conversación con El Espectador, habla sobre la necesidad de integrar el conocimiento científico con los saberes ancestrales, tradicionales y locales para reducir el riesgo que enfrentan países de América Latina, como Colombia, frente a los desastres climáticos.

Andrés Mauricio Díaz Páez
18 de septiembre de 2025 - 12:00 a. m.
Juan Camilo Villegas Palacio es investigador de la Escuela Ambiental de la Universidad de Antioquia.
Foto: Dirección de Comunicaciones UdeA / Alejandra Uribe F.

Hace 10 años, cuando se firmó el Acuerdo de París, 190 países se comprometieron a tomar acciones para limitar el incremento del promedio de temperatura global a máximo 2 °C, en comparación con las que se registraron antes de la industrialización del mundo. En ese momento, el quinto reporte del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), que reúne a científicos de esos países, advirtió que la actividad humana era la responsable. De no tomar acciones, llegaremos a un punto irreversible de pérdida de biodiversidad, aumento de fenómenos...

Periodista y politólogo enfocado en temas ambientales, transición energética y educación.diazporlanocheamdiaz@elespectador.com
