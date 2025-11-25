140.000 personas visitaron el Salón del Automóvil de Bogotá: ¿cuántos carros se vendieron?

Foto: Pexels

El Salón del Automóvil de Bogotá se celebró del 13 al 23 de noviembre. El evento contó con algunos de los lanzamientos más importantes del año y sirvió de escenario para exponer vehículos con algunas de las tecnologías más novedosas del mercado.

Según Corferias, en esta edición se presenciaron más de 50 lanzamientos de vehículos. Además, fue el escenario elegido por algunas marcas inéditas en el país para anunciar su llegada y exponer sus productos, como Geely, por ejemplo.

Así mismo, los organizadores del evento automotor más importante del año afirmaron que el salón contó con unos 140.000 visitantes, quienes pudieron conocer los más de 600 vehículos expuestos de las 64 marcas participantes.

“La versión 2025 del Salón del Automóvil sobrepasó todas nuestras expectativas. Vivimos un evento espectacular que confirmó el lugar protagónico de esta industria en la economía nacional. No solo cumplimos las metas propuestas, las superamos con creces”, dijo Eduardo Visbal, vicepresidente de comercio exterior y sector automotor de Fenalco.

Los organizadores del evento afirmaron que se vendieron unas 14.000 unidades durante la feria. Marcas como Toyota aseguraron que registraron unas 700 unidades vendidas, como explicó el gerente de ventas de Automotores Toyota Colombia, Manuel Hernández.

BYD, a través de su gerente de mercadeo, Maritza Rincón, señaló que vendieron más de “2.620 unidades, lo que representa un incremento de más del 118 % con respecto al año pasado”. Mientras que Andrés Aguirre, country manager de Astara, indicó que “este evento representa un impulso significativo, para lograr llegar a 21.000 unidades al cierre de 2025”.