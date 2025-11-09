Geely llega oficialmente a Colombia con dos carros eléctricos y un híbrido PHEV

Geely EX2 eléctrico. Foto: Geely

De la mano del Grupo Vardí, Geely regresa a Colombia. El escenario es, claro, el indicado: el Salón Internacional del Automóvil de Bogotá, que se celebrará del 14 al 23 de noviembre en Corferias. Serán tres los vehículos con los que la marca de origen chino buscará hacerse un espacio en algunos de los mercados de mayor crecimiento en el país: eléctricos e híbridos enchufables.

Vale la pena señalar que, en Colombia, el Grupo Vardí representa a marcas como Nissan y algunas que comparten origen con Geely, como Chery, Changan y Deepal, reconocidas globalmente por participar en el segmento de nuevas tecnologías.

Diego Zárate es el gerente general de Geely Colombia. Días antes de la presentación oficial de la marca en el país, el directivo habló con El Espectador sobre el regreso de la firma al país, la representación que tendrá y los nuevos vehículos con los que iniciarán una preventa en la cita automotriz.

¿Por qué llega Geely a Colombia?

Porque el mercado colombiano está mirando hacia las nuevas energías y creemos que este crecimiento continuará de forma acelerada. Este último año hemos visto porcentajes de crecimiento en algunos segmentos hasta del 300 %, algo que no ocurre en ninguna otra industria. Además, no solo crecen los vehículos eléctricos o híbridos, sino también las marcas chinas. Entonces, vemos dos factores: una gran oportunidad de mercado y una oportunidad de aportar al desarrollo del país. Sabíamos que Geely había estado antes en Colombia, pero el cambio que ha tenido es enorme: innovación, desarrollo tecnológico, una visión de movilidad eléctrica y sostenible. La marca hoy no solo fabrica autos, sino que está construyendo un ecosistema de movilidad: conectividad, software, plataformas digitales, satélites, inteligencia artificial… Es una empresa global que crea un entorno tecnológico completo alrededor del usuario.

¿Por qué de la mano de Vardí?

Hablemos de los vehículos que llegan a Colombia. ¿Cuáles son sus principales características?

Serán tres productos. Primero, la EX2, crossover 100 % eléctrica, que se destaca por su relación entre precio y prestaciones, pues estará debajo de los COP 100 millones, ofrece una autonomía hasta de 400 km y un equipamiento superior. Sobresale por ofrecer más espacio y tecnología que muchos de sus competidores.

Tendremos también la EX5, un SUV eléctrico con una autonomía hasta de 490 km. Destacan las ayudas ADAS, cámara 360°, mantenimiento de carril, rines de 18 pulgadas, un alto nivel de confort y diseño prémium. Es un modelo ideal para familias que buscan espacio, eficiencia y tecnología avanzada.

Por último, tendremos un híbrido enchufable (PHEV): Starray, un SUV que combina eficiencia y potencia. Su autonomía total alcanza entre 950 y 1.000 km, de los cuales cerca de 100 km pueden recorrerse en modo 100 % eléctrico. Pertenece a un segmento en crecimiento, con precios alrededor de los COP 150 millones.

¿Cómo será la representación de la marca en Colombia?

Geely estará respaldada por el Grupo Vardí, que ya cuenta con experiencia en movilidad eléctrica. Tendremos un modelo mixto: algunos concesionarios propios y otros aliados. El prelanzamiento será en el Salón del Automóvil de Bogotá, donde se abrirán preventas con beneficios para los primeros clientes. El lanzamiento oficial está previsto para marzo de 2026, con entregas entre marzo y abril, inicialmente en Bogotá, Medellín y Cali. Durante 2026 ampliaremos la red a ciudades como Barranquilla, Bucaramanga, Pereira y Manizales. También tendremos talleres multimarca y centros de servicio ya operativos, con repuestos disponibles desde el primer día.

¿Por qué comprar un Geely?

Primero, por el respaldo de una marca global que va más allá del automóvil: habla de conectividad, sostenibilidad y seguridad. Segundo, porque combina tecnología e innovación de clase mundial con un producto intuitivo, fácil de usar. Tercero, por sus interiores de lujo, pantallas y materiales prémium que no se ven en su rango de precios. Y, finalmente, por el soporte local del Grupo Vardí, que garantiza servicio, repuestos y atención desde el primer día.