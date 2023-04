5 novedades de la Nissan Frontier Diésel que ya se vende en Colombia. Foto: Nicolás Fernández Sánchez

Motor Euro VI

La Frontier Diésel que llegó a Colombia es fabricada en la planta de Nissan, ubicada en la provincia de Córdoba, en Argentina. Su motor cumple con la reciente normativa de emisiones Euro VI, la cual es obligatoria en el país desde enero de 2023.

Sobre la normativa, vale la pena señalar, tiene como propósito reducir las emisiones de gases contaminantes de los vehículos que funcionan con combustibles de origen fósil, como el diésel y la gasolina.

Tren motor

La nueva Frontier Diésel que llegó a Colombia funciona con un motor diésel biturbo, con cuatro cilindros en línea y 16 válvulas, el cual entrega hasta 188 caballos de potencia, a las 3.750 rpm. El torque máximo ofrecido por la pick-up es de 450 Nm, en el rango de las 1.500 y 2.500 rpm.

El tren motor del vehículo se complementa, según la versión, con una transmisión automática de siete marchas o una manual de seis. Todas las versiones operan con tracción en las cuatro ruedas (4X4).

Asistencias a la conducción y capacidad

Algunos de los sistemas que el fabricante incluyó en este vehículo -y que hacen parte de su visión Nissan Intelligent Mobility- incluye la alerta de colisión frontal, el asistente de frenado inteligente de emergencia, la alerta de abandono de carril, el monitor de alerta del conductor, alerta de punto ciego, entre otros -este paquete varía según la versión-.

Otra de las novedades es que cuenta con frenos de disco en las cuatro ruedas y, en el rubro de la capacidad máxima de carga, Nissan señaló que la cifra llega hasta los 1.107 kilogramos. Además, sus usuarios cuentan con cuatro modos de manejo: Sport, Off Road, Standard y Tow o Remolque.

Conectividad y detalles exteriores

Por fuera, la nueva Frontier Diésel que llegó al país incluye un conjunto de luces LED cuádruples, para la parte frontal. La misma tecnología se repite en la parte trasera. Por dentro, hay un sistema multimedia con conectividad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay y pantalla de ocho pulgadas.

Las versiones de mayor equipo, con la Platinum y Pro 4X, suman un sunroof y un sistema de climatización bizona.

Precios

Frontier Diésel está disponible en ocho versiones cuyos precios son los siguientes: S 4x4 AT, $218′000.000; SE 4x4 MT, $220′000.000; SE 4x4 AT, $222′990.000; XE 4x4 MT, $224′990.000, XE 4x4 AT, $229′990.000; Platinum 4x4 MT, $254′990.000; Platinum 4x4 AT, $264′990.000; y Pro 4X 4x4 AT, $270′000.000.