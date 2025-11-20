5 novedades del Audi RS Q8 que llegó a Colombia en el Salón del Automóvil de Bogotá

Audi RS Q8 en Colombia. Foto: Audi

Equipo exterior

En el exterior del Audi RS Q8 sobresalen los faros con tecnología Matrix LED, así como el cuerpo óptico trasero, también en LED. Incluye unos rines con diseño de estrella de 10 radios rin 22 y neumáticos de especificación 295/40.

Vale la pena señalar que el nuevo SUV deportivo que llegó a Colombia usa una suspensión neumática adaptativa RS con amortiguación controlada y una altura variable de hasta 90 mm. Tiene 5.022 mm de largo, 1.717 de alto y un ancho con espejos de 2.190.

Motor

El nuevo Audi RS Q8 que Audi develó en el Salón del Automóvil de Bogotá funciona con un motor V8 biturbo de cuatro litros. El tren motor del SUV germano entrega una potencia de 632 caballos, a las 6.000 rpm, y 850 Nm de torque, en el rango de las 2.300 y 4.500 rpm.

El sistema se complementa con un sistema de hibridación ligera de 48 voltios y una transmisión Tiptronic de ocho velocidades. Suma tracción en las cuatro ruedas con la tecnología quattro. Según la ficha, su aceleración de 0 a 100 km/h está en los 3,6 segundos.

Dentro de la cabina

El equipo interior del nuevo Audi RS Q8 que se suma al portafolio de la marca en Colombia incluye asientos delanteros deportivos con ajuste eléctrico, volante en cuero con contorno deportivo y achatado en la parte inferior, sistema multimedia con pantalla táctil de 10,1”, panel de instrumentos digital de 12,3”, entre otros.

Seguridad

Ocho bolsas de aire, sistemas ABS, EBD y asistencia de frenado se suman al paquete de seguridad presente en este deportivo de generosas dimensiones. Además, ofrece un asistente para cruces, Audi Pre-sense frontal y trasero, sistema antirrobo, monitoreo de presión de los neumáticos, llanta de repuesto y anclajes Isofix.

Precio

El Audi RS Q8 es una de las principales novedades de la marca alemana en el Salón del Automóvil de Bogotá 2025. El deportivo híbrido ligero está disponible en una versión, cuyo precio es de $850’000.000.