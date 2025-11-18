Nissan revela dos nuevos modelos e-Power y anuncia un nuevo SUV para Colombia

Nissan Qashqai e-power. Foto: SEBASTIEN MAUROY

e-Power es la punta de lanza de Nissan en Colombia y el mundo; es su sello, su firma. Un avance diseñado por el fabricante nipón con el que proponen una alternativa en el segmento de nuevas tecnologías; un sistema que permite la experiencia de conducción eléctrica con un motor a gasolina que funge de generador.

Previo al Salón del Automóvil de Bogotá 2025, Nissan presentó los dos lanzamientos con los que celebra sus 65 años en Colombia. Se trata, primero, de una nueva versión de X-Trail, el pionero en la tecnología e-Power a escala local. El segundo es el debut regional del SUV Qashqai en su versión que opera con la tecnología de propulsión insignia de la marca.

Carlos Felipe Caicedo es el gerente general de Dinissan Colombia. En diálogo con El Espectador, el directivo habló sobre la actualidad de la marca, la llegada de nuevos productos con tecnología e-Power y el anuncio de que Colombia será el destino del nuevo SUV de entrada de la marca en la región: Kait.

¿Cómo ha sido el 2025 de Nissan en Colombia?

Ha sido un buen año para la industria. El mercado colombiano ha regresado a niveles cercanos a los de 2021 y 2022, antes de la pandemia y eso es una buena noticia para todos. En nuestro caso, estamos contentos porque hemos crecido mucho en el segmento de los SUV, que representa más del 60 % de las ventas en Colombia. En lo que va del año, hemos crecido un 44 % en este segmento comparado con el mismo período del año anterior.

¿Cómo ha sido la experiencia de Nissan con la tecnología e-Power?

Ha sido increíble. e-Power es una tecnología única de Nissan que ofrece propulsión 100 % eléctrica, pero sin necesidad de enchufes. Aunque fue lanzada hace unos siete años, llegó a Latinoamérica en 2022 y a Colombia en 2023. La X-Trail e-Power ha revolucionado el segmento por su suavidad, silencio y potencia superior en comparación con otros vehículos en su categoría. Ya hemos vendido más de 5.000 unidades de la X-Trail e-Power y creemos que es el paso ideal hacia la transición energética y la movilidad sostenible en Colombia. Ofrece el rendimiento de un vehículo eléctrico, pero sin la ansiedad de la autonomía o de encontrar un punto de carga.

¿Qué detalles tiene la nueva versión de la X-Trail e-Power?

La nueva versión de la X-Trail que estamos lanzando hoy es la versión Adventure, que se enfoca más en la aventura y el off-road. No es una versión adicional, sino que complementa las tres actuales: Sense, Advance y Exclusive. Este lanzamiento está diseñado para quienes buscan más capacidades fuera de la carretera. Aunque todas las X-Trail que vendemos en Colombia tienen tracción en las cuatro ruedas, esta versión tiene detalles adicionales como llantas AT y accesorios especiales para aventuras fuera de las carreteras.

¿Cómo será el lanzamiento del Qashqai e-Power en Colombia?

Estamos revelando el Qashqai e-Power en el Salón del Automóvil, y será la primera vez que se presenta en Latinoamérica. Este modelo estará disponible a mediados del próximo año, y los clientes ya pueden hacer reservas. El Qashqai es un crossover que fue pionero en su segmento desde su lanzamiento en 2007, y los colombianos nos pedían la versión e-Power desde hace tiempo. El nuevo Qashqai e-Power será más silencioso, tendrá mayor autonomía y mejor manejo de las vibraciones. Creemos que revolucionará el segmento de las camionetas compactas híbridas, que es uno de los más grandes y competitivos hoy en día.

¿Por qué Qashqai llega a Colombia antes que a la mayoría de países de la región?

El éxito de la X-Trail e-Power en Colombia ha sido un factor clave. El 20 % de nuestras ventas en Colombia son de X-Trail e-Power, con más de 5.000 unidades vendidas. Este desempeño ha llamado la atención de la corporación en Japón y Europa, por lo que logramos que Colombia sea el primer país de Latinoamérica en recibir el Qashqai e-Power.

¿Cuántas unidades del Qashqai e-Power esperan que sean reservadas?

Estamos comenzando con una preventa de 300 unidades del Qashqai e-Power, pero si la demanda supera esa cantidad, buscaremos la manera de traer más unidades.

¿Qué otros beneficios podrán encontrar las personas que visiten el Salón del Automóvil este año?

En el Salón, vamos a tener todo nuestro portafolio, desde el Versa hasta el Pathfinder, con automóviles, camionetas compactas, medianas, grandes y pick-ups. Además, ofrecemos beneficios a través de Credi Nissan, nuestra financiera de marca, y algunos modelos tendrán precios y bonos especiales.

Hace poco anunciaron que fabricarán un SUV de entrada en la región, llamado Kait ¿Colombia será uno de los mercados para este nuevo producto?

Sí, el Nissan Kait va a llegar a Colombia. Aunque aún no se ha revelado toda la información sobre el modelo, está dentro de los planes de Nissan para el país. Estaremos dando más detalles cuando sea el momento adecuado, pero puedo confirmar que Colombia está entre los países contemplados para este lanzamiento.