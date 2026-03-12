Abren la primera carretera roja del mundo: ¿para qué sirve, por qué se creó y dónde está?

El color de la vía no tiene un propósito estético, la superficie fue pigmentada para generar un contraste fuerte con el entorno y captar de inmediato la atención de los conductores. Foto: Captura YouTube

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En varias regiones del mundo, el tránsito vehicular se ha convertido en una amenaza silenciosa para la fauna silvestre. Animales que intentan cruzar carreteras en zonas boscosas o cercanas a reservas naturales terminan con frecuencia atropellados, un problema que ha encendido las alarmas entre autoridades ambientales y comunidades.

En India se puso en marcha una medida poco convencional. El pasado 24 de febrero de 2026 se inauguró la primera “carretera roja” del mundo en el estado de Maharashtra, en un tramo que atraviesa un corredor forestal conocido por la presencia constante de animales silvestres.

La zona se encuentra cerca de dos áreas protegidas clave para la conservación de la fauna en el país asiático: el Parque Nacional Pench y la Reserva de Tigres Kanha. Estos territorios albergan tigres, ciervos, elefantes y muchas otras especies que se desplazan entre sectores del bosque.

Este país enfrenta el reto de ampliar su red vial sin interrumpir los corredores naturales que utilizan los animales. Con esta “carretera roja”, las autoridades indias buscan demostrar que es posible mejorar la conectividad entre regiones sin cerrarles el paso a las especies que habitan estos ecosistemas.

¿Por qué está pintada de rojo?

El color de la vía no tiene un propósito estético; la superficie fue pigmentada para generar un contraste fuerte con el entorno y captar de inmediato la atención de los conductores. La intención es provocar una reacción casi automática al conducir, reducir la velocidad y aumentar la alerta en un sector donde los animales suelen cruzar con frecuencia.

भारत ने वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश में NH-45 पर देश की पहली 2 किलोमीटर लंबी "रेड रोड" विकसित की है।



वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व से गुजरने वाले इस 5-mm ऊंचे लाल रंग के मार्ग का उद्देश्य चालकों को गति धीमी करने के लिए सचेत करना है,



जिससे वन्यजीवों के साथ होने… pic.twitter.com/e8PrGXTTsz — Dr. Sheetal yadav (@Sheetal2242) February 6, 2026

Le puede interesar: ¿Cómo funciona el asiento de alerta de seguridad en los carros?

Mucho más que una carretera roja

Aunque el tono del asfalto es lo primero que salta a la vista, la intervención va mucho más allá de la pintura.

Entre las principales medidas del proyecto se encuentran: