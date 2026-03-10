¿Cómo funciona el asiento de alerta de seguridad en los carros?

El asiento de alerta de seguridad en los carros funciona como un canal adicional de advertencia. Foto: J.D. Power

Los carros modernos incorporan cada vez más sistemas diseñados para apoyar la atención del conductor. Dentro de ese conjunto de tecnologías de asistencia a la conducción, conocidas como ADAS, aparece el asiento de alerta de seguridad, un recurso que introduce una forma distinta de comunicación entre el vehículo y quien conduce.

Según la firma estadounidense de análisis de datos de consumidores J.D. Power, esta tecnología funciona como un canal adicional de advertencia. Cuando el vehículo detecta un posible peligro, por ejemplo, la proximidad de otro vehículo o una salida involuntaria del carril, el asiento genera vibraciones direccionales que alertan al conductor de manera inmediata.

Para lograrlo, el sistema utiliza pequeños motores integrados en los cojines del asiento que generan pulsos de vibración en el lado izquierdo, derecho o en ambos lados del asiento del conductor.

La firma también señala que uno de los ejemplos más conocidos de esta tecnología se encuentra en varios vehículos de General Motors, donde el sistema funciona de forma integrada con diferentes asistencias ADAS, entre ellas:

Advertencia de colisión frontal , que alerta cuando hay un objeto directamente en la trayectoria del vehículo.

Asistencia de giro en intersecciones , que advierte sobre riesgos provenientes del tráfico cruzado.

Asistencia para cambio de carril , que detecta vehículos en carriles adyacentes antes de realizar la maniobra.

Advertencia de tráfico cruzado trasero, que identifica vehículos que se aproximan desde ambos lados al salir en reversa de un parqueo o una entrada.

Ventajas del asiento de alerta de seguridad

El asiento de alerta de seguridad ofrece varias ventajas frente a los sistemas de advertencia tradicionales, especialmente porque introduce un canal de comunicación adicional entre el vehículo y el conductor.