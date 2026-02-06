Aconauto advierte los desafíos que enfrenta el mercado automotor colombiano en 2026

Estudios de Aladda señalan que, Colombia figura entre los países con menor número de vehículos por habitante en el continente, solo por encima de Venezuela y Haití. Foto: Pexels

La Asociación Gremial de Concesionarios de Automotores (Aconauto) puso sobre la mesa su preocupación por un comportamiento que llama la atención en el arranque de 2026, aunque el mercado automotor creció con fuerza en enero (38,9%), las ventas de vehículos comerciales no acompañaron ese mismo ritmo y quedaron rezagadas frente al promedio del sector.

En el balance de Aconauto, el desempeño general del sector estuvo impulsado, en buena medida, por el efecto que dejó el Salón del Automóvil de Bogotá y por señales de recuperación económica hacia el cierre de 2025. Sin embargo, ese buen ambiente no se reflejó con la misma fuerza en los vehículos comerciales, que crecieron solo 25,6%, una cifra notablemente inferior al promedio del mercado.

El gremio señala que el panorama económico del país pesa en las decisiones de los empresarios. Con un déficit fiscal cercano al 7,5%, muchos actores del sector productivo prefieren pisar el freno antes que acelerar inversiones.

Pedro Nel Quijano, presidente ejecutivo de Aconauto, no escondió su preocupación: “Los empresarios colombianos estamos sorprendidos por la visión del actual gobierno frente al problema fiscal. En lugar de incentivar el crecimiento, se ha optado por más impuestos, lo que termina alejando tanto a consumidores como a inversionistas”.

Más allá de los tributos, Quijano también cuestionó la falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno y recordó que el Ministerio de Hacienda no ha cumplido sus metas de recaudo en los últimos tres años. A esto se suma que, según Aconauto, cerca de la mitad del precio de un vehículo nuevo en Colombia corresponde a impuestos. De acuerdo con estudios de Aladda, esta combinación de factores ubica a Colombia entre los países con menor número de vehículos por habitante en el continente, solo por encima de Venezuela y Haití.

¿Qué propone el gremio?

Frente a este panorama, Aconauto pone sobre la mesa un paquete de medidas concretas:

Suprimir el Impoconsumo.

Reducir el IVA a la mitad de su tarifa actual.

Eliminar las restricciones que hoy limitan el acceso a vehículos de carga y desmontar el esquema de chatarrización “uno a uno”.

Diseñar un programa de renovación del parque automotor que incluya subsidios a la tasa de interés y alivios en la carga tributaria.

Desde la perspectiva del sector, estas iniciativas no solo harían más accesible la compra de vehículos para los consumidores, sino que también incentivarían a las empresas a invertir. A mediano plazo, Aconauto sostiene que un mercado más dinámico terminaría ampliando la base de contribuyentes y, por ende, mejorando el recaudo.

