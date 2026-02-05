Este es el número de vehículos que vendería Colombia en 2026, según Fenalco y la Andi

Uno de los grandes cambios de fondo en el mercado automotor colombiano ha sido la velocidad con la que avanza la transición hacia nuevas tecnologías. Foto: Shutterstock

Tras un 2025 que dejó un balance favorable para la industria automotriz en Colombia, el panorama para 2026 apunta a la continuidad más que al salto. La Andi y Fenalco proyectan que el mercado de vehículos nuevos en Colombia podría cerrar el año con ventas cercanas a las 250.000 unidades, una cifra similar a la del año anterior.

De acuerdo con Eduardo Visbal, vicepresidente de Comercio Exterior y del Sector Automotor de Fenalco, esta proyección no implica crecimiento en las matriculaciones, pero sí confirma que el mercado se mantiene en un nivel “alto y muy relevante” para la industria. Ahora bien, la estabilidad prevista no está exenta de riesgos.

Visbal advierte que hay varios factores que podrían mover el tablero. Para empezar, el reciente incremento de 100 puntos básicos en la tasa de interés por parte del Banco de la República podría encarecer el crédito y enfriar la decisión de compra de muchos consumidores. A esto se suma el panorama fiscal del país, que podría generar ajustes con impacto directo en los fundamentos de la economía.

Además, el calendario político y deportivo también juega su partido. “Prácticamente todo el primer semestre se nos irá en elecciones, y el Mundial de Fútbol, que durará cerca de dos meses, podría generar algunas afectaciones”, destacó Visbal.

Según la Andi y Fenalco, uno de los grandes cambios de fondo en el mercado automotor colombiano ha sido la velocidad con la que avanza la transición hacia nuevas tecnologías. Los vehículos eléctricos e híbridos llegaron a representar hasta el 34% de las ventas en los meses de mayor dinamismo, un nivel de participación inédito en el país y que refleja cómo el sector se ha ido alineando.

Por otro lado, el crédito sigue siendo la pieza clave para entender el comportamiento del mercado. De acuerdo con el Grupo Cibest, conglomerado financiero de Bancolombia, en 2025 la tasa promedio de financiación de vehículos se situó en torno al 18,8%, lo que permitió un crecimiento de 26,2% en los desembolsos.

“La proyección de 250.000 unidades en 2026 muestra que el sector automotor tiene bases sólidas y capacidad de adaptación, pero su sostenibilidad dependerá de contar con reglas de juego claras y seguridad jurídica que den confianza para invertir, generar empleo y aportar al crecimiento del país”, sostuvo Karol García, directora de la Cámara de la Industria Automotriz de la Andi.

A su turno, Visbal cerró señalando que el balance del último año deja varias lecciones positivas. La renovación del portafolio, una mayor competencia y el avance de las nuevas tecnologías —con los híbridos y eléctricos ya consolidados como parte estructural del mercado— han dado al sector herramientas para mantener su dinamismo y seguir contribuyendo de manera significativa al desarrollo económico del país.

