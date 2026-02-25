Akt NKD 125 Classic V3 2026 en Colombia: precio y novedades de la edición especial

Akt NKD 125 Classic V3. Foto: Cortesía Akt

Akt presentó a la edición especial de uno de sus modelos más exitosos en Colombia. Se trata de la nueva NKD 125 Classic V3, una versión que conserva el ya conocido motor CGR, pero que suma novedades en su equipo y estética que la diferencian de las demás opciones de la línea.

Vale la pena señalar que en enero de 2026 se matricularon 95.617 motocicletas nuevas en Colombia. La cifra representa un crecimiento del 30,21 % cuando se compara con el mismo mes de 2025. Las marcas más vendidas fueron Bajaj, Honda y Akt.

En enero, la motocicleta más vendida en el país fue la NKD 125, de la que se registraron 5.778 unidades. En el segundo lugar se encuentra la Bajaj Boxer CT100, con 2.628. En el tercero se encuentra la Suzuki DR 150 ABS, con 843.

Ahora bien, dentro de las novedades de la NKD 125 Classic V3 se encuentra un tanque en tono negro Dark Flame, el cual genera un efecto rojo cereza dependiendo que tanta luz reciba la pintura, un rasgo distintivo que la diferencia de las otras.

Otros detalles estéticos presentes en esta edición especial son sus calcomanías “California Retro Sunset”, sus llantas Dunlop y los rines de aluminio en un color dorado marca Murelli. Usa un protector de farola metálico tipo persiana, guardabarros delantero en plástico, manubrio en aluminio, direccionales halógenos, entre otros. La configuración mecánica se mantiene.

La NKD 125 se vende en Colombia a un precio de COP 5.490.000. Por su parte, la edición especial NKD Classic V3 tiene un precio de COP 6.090.000. La marca proyecta la venda de 400 unidades mensuales de esta versión.