Nueva Pulsar NS160 2026 en Colombia: precio, potencia y novedades

Pulsar NS160 en Colombia. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La actualización de la nueva Pulsar NS160 ya está disponible en el país. La motocicleta se actualizó en diferentes áreas, entre las que se encuentra un ajuste de potencia y torque, entre otros cambios relevantes en su configuración.

Según la marca, los ajustes que recibió la NS160 buscan optimizar el comportamiento dinámico de la moto, mientras se refuerza su seguridad y se ofrecen nuevas herramientas de conectividad.

Son cinco las novedades presentes en la nueva Pulsar NS160. La primera es un aumento en la potencia, que ahora es de 16,75 caballos a partir de las 9.000 rpm. El torque llega a los 14,6 Nm, desde las 7.250 rpm.

La motocicleta suma una suspensión delantera invertida, frenos ABS de doble canal configurables y con tres modos de manejo: Rain, Road y Off Road; iluminación LED y un tablero digital compatible con la App Bajaj Ride Connect.

Vale la pena señalar que durante enero de 2026 se matricularon 95.617 motocicletas en Colombia. Bajaj, Honda y AKT fueron las marcas con mayor participación en el mercado local durante el primer mes del año.

Más de Autos: Akt presenta su nueva automática: JET EVO 150.

La Pulsar NS160 tiene un precio de lanzamiento de COP 12.000.000. La garantía ofrecida por la marca es de dos años o 30.000 kilómetros.