“Alza del salario mínimo plantea riesgos para la formalidad del sector motriz”: Asopartes

La Asociación del Sector Motriz y sus Partes (Asopartes) expresó su preocupación frente al reciente aumento del salario mínimo, al advertir que esta decisión introduce nuevas presiones sobre los costos operativos de un sector caracterizado por su alta intensidad en mano de obra y por estar conformado, en gran medida, por pequeñas y medianas empresas.

De acuerdo con el gremio, el sector motriz agrupa actividades como la comercialización y distribución de autopartes, así como los servicios de mantenimiento y reparación de vehículos y motocicletas, una cadena amplia en la que predominan negocios formales con márgenes ajustados y una alta dependencia del empleo directo.

Asopartes reconoce la necesidad de avanzar en mejores condiciones laborales y en la protección del poder adquisitivo de los trabajadores. Sin embargo, advierte que los incrementos salariales deben guardar coherencia con la productividad, el desempeño de la economía y la capacidad real de las empresas para asumir mayores costos sin comprometer el empleo formal ni generar presiones adicionales sobre los precios.

Según el gremio, cuando los costos laborales crecen a un ritmo superior al de la productividad, se limita la capacidad de las empresas para sostener nóminas formales y se reduce el margen de maniobra para invertir, modernizar procesos o ampliar operaciones.

Impacto en la cadena del sector motriz

El sector motriz opera a lo largo de una cadena extensa que incluye importadores, distribuidores, talleres, comercializadores y servicios técnicos especializados. Asopartes advierte que un aumento del salario mínimo sin medidas de acompañamiento puede poner en riesgo esta estructura, especialmente en segmentos como la posventa, el mantenimiento y la reparación de vehículos y motocicletas.

El gremio señala que el incremento de los costos laborales tendrá efectos directos sobre los costos de operación en estos servicios, lo que podría traducirse en aumentos en los precios finales para los usuarios. Este escenario, según Asopartes, afecta el acceso a servicios esenciales y termina presionando el costo de vida, en particular para quienes dependen del transporte individual para su actividad diaria.

Otro de los puntos de alerta planteados por Asopartes es el posible incremento de la informalidad, especialmente en actividades como talleres mecánicos, servicios técnicos y comercialización de autopartes. En estos segmentos, la estrechez de los márgenes dificulta absorber incrementos abruptos en los costos laborales, lo que puede incentivar esquemas informales.

El gremio advierte que este fenómeno no solo afecta la generación de empleo formal, sino que también tiene implicaciones sobre la legalidad, la seguridad del consumidor y la competitividad del sector, al abrir espacio a prácticas que no cumplen con estándares técnicos ni regulatorios.

Finalmente, Asopartes hizo un llamado al Gobierno Nacional para que las políticas laborales se construyan con un enfoque técnico y mediante un diálogo permanente con los sectores productivos. El gremio considera clave que las decisiones incluyan medidas orientadas a impulsar la productividad, reducir costos estructurales y fortalecer la formalización empresarial.

