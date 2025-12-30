¿De cuánto serían las multas en 2026 con el aumento del 23 % del salario mínimo?

Las multas de tránsito subirán en 2026 debido al aumento del salario mínimo. Foto: Cristian Garavito

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Con el anuncio del salario mínimo para 2026, hecho por el presidente Gustavo Petro, también se ajustan otros valores que afectan directamente el bolsillo de los ciudadanos. Uno de ellos es el costo de las multas establecidas en el Código Nacional de Policía.

Para el próximo año, el salario mínimo quedó fijado en COP $1.750.905, sin incluir el auxilio de transporte. Como las sanciones económicas se calculan con base en el salario mínimo diario legal vigente (SMDLV), este incremento se traduce automáticamente en multas más altas para quienes incumplan las normas de convivencia.

De acuerdo con el artículo 180 del Código Nacional de Policía, las sanciones están ligadas a esa unidad diaria. Con el nuevo salario mínimo, el valor de un día de salario se ubica alrededor de COP $58.363, cifra que sirve como referencia para calcular los distintos tipos de multas, las cuales varían según la gravedad de la conducta.

Le puede interesar: ¿Vale la pena instalar un cargador eléctrico para vehículos en casa? Tenga en cuenta esto

Es importante tener en cuenta que las multas de tránsito en Colombia están clasificadas por categorías, y cada una tiene un valor específico según la gravedad de la infracción.

Con el ajuste del salario mínimo para 2026, estos son los nuevos costos de las multas de tránsito.

Multa tipo A

Aquí se encuentran infracciones como:

No transitar por la derecha de la vía

Agarrarse de otro vehículo en circulación

Transportar personas o cosas que disminuyan su visibilidad e incomoden la conducción

Transitar por andenes y demás lugares destinados a peatones

No respetar las señales de tránsito y transitar sin los dispositivos luminosos requeridos

Estas conductas se sancionan con 4 salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que para 2026 equivale a COP $233.452.

Multa tipo B

En esta categoría se agrupan infracciones como:

Conducir un vehículo sin llevar consigo la licencia de conducción

Conducir un vehículo con la licencia de conducción vencida

Conducir un vehículo sin placas, con las placas adulteradas o falsas

No pagar el peaje

Utilizar un vehículo que exceda los límites de polarizados, entintados u oscurecidos en sus vidrios

Llevar niños menores de 10 años en el asiento delantero

La sanción corresponde a 8 salarios mínimos diarios, equivalentes en 2026 a COP $466.904.

Multa tipo C

Aquí se encuentran infracciones como:

Presentar una licencia de conducción adulterada o ajena

Estacionar en sitios prohibidos

Bloquear una calzada o intersección con un vehículo

No reducir la velocidad en cruces escolares en horarios de funcionamiento

No usar el cinturón de seguridad

Conducir un vehículo con las puertas abiertas

Estas infracciones se sancionan con 15 salarios mínimos diarios, es decir, cerca de COP $875.000 en 2026.

Multa tipo D

Aquí se encuentran infracciones como:

Conducir sin el SOAT vigente

Transitar en sentido contrario

No detenerse ante una luz roja o amarilla de un semáforo

No detenerse ante una señal de PARE o un semáforo con un rojo intermitente

Conducir en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias alucinógenas

Conducir un vehículo sobre aceras, plazas, vías peatonales, zonas verdes

Adelantar a otro vehículo en una berma, túnel, puente, curva, pasos a nivel y cruces no regulados

Estas infracciones se sancionan con 30 salarios mínimos diarios, lo que para 2026 equivale aproximadamente a COP $1.750.000.

Además del pago de la multa, varias de estas conductas pueden conllevar la inmovilización del vehículo y la suspensión de la licencia de conducción, dependiendo del caso.

🚗🚗🚗 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Autos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.