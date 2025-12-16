Así es el nuevo Audi GT50 que fue hecho por estudiantes

La idea tomó forma gracias al trabajo de 14 estudiantes. Foto: Audi

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Audi ya empieza a calentar motores para una fecha muy especial en su historia. En 2026 se cumplirán 50 años del debut de su emblemático motor de cinco cilindros, una arquitectura que apareció en escena en 1976 y que, desde entonces, ha marcado el carácter de muchos de los modelos más recordados de la marca alemana. Para una firma con tanta tradición técnica como la de Ingolstadt, dejar pasar un aniversario así simplemente no era una opción.

Lo curioso de esta celebración es que el homenaje no nació directamente en los departamentos de diseño o ingeniería de Audi. De acuerdo con lo informado por el fabricante, la idea tomó forma gracias al trabajo de 14 estudiantes que, con referencias muy claras del pasado deportivo de la marca, dieron vida a un prototipo que rinde tributo al legendario cinco cilindros.

Aunque el vehículo aún no ha sido presentado oficialmente, Audi ya dio a conocer imágenes en las que el carro se deja ver sin camuflaje, despertando el interés de los seguidores de la marca.

El cinco cilindros, una seña de identidad de Audi

Hablar del motor de cinco cilindros es referirse a una de las bases técnicas más importantes en la historia de Audi. Su llegada a la producción en 1976, con el Audi 100, supuso una alternativa poco común, pues según los pilotos de la época, ofrecía una suavidad cercana a la de un seis cilindros, pero con una construcción más simple y compacta.

Con el paso de los años, esta mecánica trascendió el uso cotidiano y se convirtió en protagonista tanto en la calle como en las pistas de carreras.

Audi lo llevó a la competición con los que obtuvo buenos resultados. Por ejemplo, los modelos como el Audi 90 Quattro IMSA GTO o el Audi 200 Quattro Trans-Am no solo ganaron carreras, también trajo seguidores fieles.

Le puede interesar: Porsche rinde homenaje a su fundador con el 911 GT3 de edición especial

Un concepto con ADN de competición y sello Audi

El punto de partida de este prototipo es conocido, se trata de un Audi RS 3. Sin embargo, al mirarlo se ven algunos cambios considerables. La forma del modelo de serie desaparece para dar paso a una interpretación moderna del diseño clásico de Audi, con trazos más rectos y un frontal completamente plano.

Aquí destaca una reinterpretación de la icónica parrilla de la marca, acompañada por un splitter (pieza aerodinámica para dividir el flujo de aire) de gran tamaño que muestra su nuevo carácter.

El conjunto se complementa con guardabarros ensanchados, retrovisores de carreras, estribos laterales en acabado oscuro y un alerón tipo cola de pato. A esto se suman las llantas carenadas que parecen sacadas directamente de los turismos de los años noventa.

Bajo el capó no hay sorpresas, y eso es precisamente parte del homenaje. El Audi GT50 Concept recurre al conocido motor 2.5 TFSI de cinco cilindros en línea, sobrealimentado, el mismo que impulsa al RS 3. Según Audi, entregaría 400 caballos de potencia y 500 Nm de par, cifras que se gestionarían a través de una transmisión de doble embrague y el sistema de tracción integral de la marca.

La gran incógnita es si este ejercicio de diseño se quedará solo en un concept car o si Audi se animará a dar un paso más. La respuesta llegaría el próximo año.

🚗🚗🚗 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Autos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.