Porsche rinde homenaje a su fundador con el 911 GT3 de edición especial

La pintura, corresponde a un verde metalizado inspirado directamente en el tono Oak Green del 911 que perteneció al propio F.A. Porsche. Foto: Porsche

Hablar del Porsche 911 es hablar de una silueta que no envejece, un diseño que se ha mantenido vigente durante décadas, sin cambios bruscos, fiel a una idea clara. Esa visión no nació por casualidad: tiene nombre y apellido, Ferdinand Alexander Porsche, el diseñador que dejó una huella intachable en la historia de la marca.

Con una filosofía tan simple como contundente (“un buen diseño debe ser honesto”), el nieto del fundador de Porsche no solo fue el responsable del trazo original del 911, sino también del 904 Carrera GTS, dos referentes de la marca. Además, junto a su hermano Hans-Peter, dio vida en 1972 a Porsche Design, una firma que llevó ese mismo lenguaje estético a relojes, accesorios y objetos.

Para dar forma a esta edición especial, Porsche trabajó de la mano con la familia del diseñador, en especial con su hijo Mark Porsche, y confió el desarrollo a Porsche Sonderwunsch, la división encargada de los proyectos más exclusivos y personalizados de la casa de Stuttgart.

El resultado es una reinterpretación muy cuidada del “nueveonce”, pensada para rendir tributo a un legado.

La base elegida no podía ser otra que un 911 GT3 Touring, sobre el que se construyó una serie de detalles únicos. Uno de los más llamativos está en la pintura, y es que corresponde a un verde metalizado inspirado directamente en el tono Oak Green del 911 que perteneció al propio F.A. Porsche.

Ese color se complementa con unas llantas Sport Classic en negro, claramente inspiradas en las clásicas Fuchs (llantas de aleación forjada), que incorporan el escudo Porsche de 1963, un emblema que también aparece en el capó, el timón y otras partes de este carro.

El homenaje continúa con el número 72 en los laterales, una referencia directa al año de fundación de Porsche Design, que mencionamos anteriormente, además de una insignia específica en la tapa del motor.

Y ya en lo técnico, no hay sorpresas. Este 911 mantiene el motor bóxer atmosférico de 4.0 litros, con 510 caballos de fuerza y 450 Nm de torque, asociado a una transmisión manual de seis velocidades.

Una producción muy limitada

Como era de esperarse en un proyecto de este calibre, la producción será extremadamente reducida. Porsche fabricará únicamente 90 unidades de este 911 GT3, una cifra que no es casual, ya que corresponde a los 90 años que habría cumplido Ferdinand Alexander Porsche. La primera de ellas, además, tendrá un destino muy especial, pues quedará en manos de su hijo, Mark Porsche.

En cuanto al precio, la marca ha confirmado que esta edición conmemorativa tiene un valor de EUR $408.806. Por su parte, las entregas están previstas a partir de abril de 2026, y los propietarios no solo recibirán el vehículo. Como parte del homenaje, Porsche incluye un reloj Chronograph 1 en edición especial.

Un detalle no menor es que cada cliente podrá personalizar su unidad, por lo que el resultado final puede variar frente a las imágenes oficiales.

