Así es el nuevo Lamborghini Temerario, el primer superdeportivo con tres motores eléctricos

Lamborghini volvió a hacer de las suyas y escogió la Semana del Arte en Miami para mostrar una de las versiones más llamativas del Temerario. La marca llevó a escena una edición especial que no solo se robó todas las miradas, sino que dejó claro que el diseño meticuloso y la ingeniería siguen siendo su fórmula favorita.

Desde afuera, este Temerario se distingue de inmediato. La marca aplicó una pintura creada exclusivamente para esta edición, un trabajo minucioso que, según el fabricante, requirió más de 320 horas de aplicación manual para lograr un efecto cristal que cambia según la luz. El acabado combina tres tonos: Verde Shock, Grigio Maat y Nero Nemesis.

Bajo la carrocería se esconde un sistema híbrido que integra un V8 biturbo de nueva generación y tres motores eléctricos. Esta combinación, confirmada por Lamborghini, genera 920 caballos de fuerza, potencia suficiente para convertir al Temerario en el único superdeportivo de producción capaz de trepar hasta las 10.000 rpm, un registro que normalmente pertenece a máquinas diseñadas para competir.

El rendimiento final está a la altura de su ficha técnica: alcanza una velocidad máxima de 343 km/h y acelera de 0 a 100 km/h en apenas 2,7 segundos.

“Este Temerario es un testimonio de nuestra filosofía de que el verdadero lujo reside en la personalización. Cada detalle, desde la pintura cristalina hasta el interior artesanal, muestra la profunda creatividad y la artesanía que solo Lamborghini puede ofrecer”, señaló Stephan Winkelmann, presidente y director ejecutivo de Automobili Lamborghini.

Las primeras unidades llegarán a manos de sus propietarios en el primer trimestre de 2026, un punto de partida que abre una nueva etapa para el modelo. Lamborghini planea fabricar más de 3.000 vehículos al año y afirma que su sistema híbrido conserva la experiencia de conducción tradicional, mientras reduce las emisiones.

¿Y qué pasó con los aranceles en Estados Unidos?

La aparición del Temerario en Miami coincidió con un momento delicado para Lamborghini en el mercado estadounidense, donde la marca ha tenido que adaptarse a nuevos ajustes comerciales. En conversación con EFE, Federico Foschini explicó que la compañía ya dejó atrás la fase más complicada derivada del arancel del 25 % impuesto por el presidente Donald Trump a los vehículos fabricados fuera del país.

Según el directivo, la estrategia para enfrentar este escenario fue clara: modificar los precios y asumir internamente la mayor parte del impacto para que el cliente no fuera quien pagara el costo completo del incremento. “Fue un periodo movido”, comentó, aunque resaltó que la respuesta del mercado terminó siendo mejor de lo previsto.

El ambiente de incertidumbre, sin embargo, sí se sintió. En agosto, Stephan Winkelmann, director de Lamborghini, comentó a CNBC que muchos compradores (incluso aquellos con un alto poder adquisitivo) prefirieron esperar antes de concretar una compra, a la expectativa de que el panorama regulatorio se estabilizara.

Los reportes públicos de la marca muestran el efecto de ese freno temporal, ya que entre enero y septiembre de 2025 se entregaron 8.140 vehículos, una caída del 3,2 % frente al mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 8.411 unidades. La ganancia operativa también se vio afectada, retrocediendo 12,6 % hasta llegar a 592 millones de euros.

Por último, Foschini se mostró optimista respecto al futuro inmediato y aseguró que esperan superar definitivamente esta etapa marcada por la volatilidad. “La incertidumbre es el mayor enemigo para todos”, concluyó.

