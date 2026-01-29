Así es el nuevo SUV eléctrico MG S5 EV que llegó a Colombia

SUV eléctrico MG S5 EV en Colombia. Foto: FEDEJANKO

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Precio y características del cero emisiones que promete autonomías de hasta 340 kilómetros (ciclo WLTP).

Equipo exterior

El MG S5 que recientemente inició su comercialización en Colombia sobresale en su exterior por el diseño de su carrocería que insinúa mayor aerodinámica y que incluye una parrilla limpia -común en los EV- y un cuerpo lumínico con tecnología LED.

Suma espejos con ajuste eléctrico y calefacción, spoiler trasero, sunroof panorámico, llantas con rin 17 o 18, según la versión, y limpia parabrisas con sensor de lluvia.

Tamaño

MG presentó en Colombia un producto para competir con algunos de los SUV eléctricos más populares del mercado -y que tienen el mismo origen: China-. Este compacto tiene una altura de 1.621 mm, 1.849 mm de ancho y una longitud de 4.476 mm. Su distancia entre ejes es de 2.730 mm.

Equipo interior

Dentro de la cabina del S5, MG propuso un interior con centro multimedia de 12,8”, panel de control con otra de 10,25, Apple Carplay y Android Auto inalámbrico, cámara de 360 grados, cuatro puertos USB, asientos de conductor con ajuste eléctrico y calefacción para las dos plazas delanteras.

Tren motor EV

El nuevo MG S5 que llegó a Colombia como uno de los primeros lanzamientos del 2026 usa una batería de 49 kWh. El componente eléctrico está configurado para ofrecer autonomías de hasta 340 kilómetros en el ciclo WLTP (unos 400, en el NEDC).

Según la ficha, el SUV eléctrico entrega una potencia de hasta 167 caballos y 250 Nm de torque. Las dos versiones que llegaron al país ruedan con tracción en sus cuatro ruedas.

Seguridad y precios

El equipo de seguridad del nuevo SUV de MG en Colombia incluye entre seis y siete bolsas de aire, según la versión, anclajes Isofix, freno de estacionamiento eléctrico, auto hold, control crucero adaptativo, asistente de frenado de emergencia, sistema de asistente de embotellamientos, asistente de mantenimiento de carril, monitoreo de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, entre otros.

Más de Autos: Nuevo Geely EX2 en Colombia: precios y novedades del compacto eléctrico.

El MG S5 que llegó a Colombia está disponible en dos versiones:

MG S5 Comfort: COP 95’000.000.

MG S5 Deluxe: COP 105’000.000.